Ritzaus Bureau overtager Scanpix

Overdragelsen af Scanpix sker med virkning fra den 1. januar 2018.

Ritzau købte i april fotobureauet Polfoto og styrker med overtagelsen af Scanpix sin position som mediernes nyhedsbureau, der leverer tekst, lyd og billeder i de formater, som medierne efterspørger.

- Hos Ritzau er bureauvirksomhed kerneforretningen, og i en nyhedstjeneste er tekst og billeder to sider af samme sag, siger Lars Vesterløkke, administrerende direktør og chefredaktør.

- Overdragelsen vil styrke billeddækningen - og med et stærkt fokus på kundernes behov, vil det give os bedre muligheder for at finde nye veje og løsninger, der skaber værdi.

- Overtagelsen giver os mulighed for at udvikle og styrke billedtilbuddet til alle, som har brug for professionelle nyhedsbilleder. Vi vil øge billedudvalget og forbedre tilgængeligheden, både når det gælder arkivbilleder og dækningen af verden i dag, siger Lars Vesterløkke.

Berlingske Media fortsætter efter frasalget af Scanpix som en af fotobureauets største og vigtigste billedkunder, ligesom Berlingske Media også vil være en vigtig leverandør af billeder til fotobureauet.

- Vi har været meget glade for at have Scanpix i vores portefølje gennem mange år, og vi er lidt vemodige ved, at Scanpix nu ikke skal være en del af Berlingske Media mere, siger Berlingske Medias CFO, Dennis Kilian.

- Vi har i en lang periode været i dialog med Ritzaus Bureau om muligheden for at etablere et stærkt dansk billedbureau. Ved nu at overlade ejerskabet til Ritzau opfylder vi dette ønske og er med til at skabe et stærkt billedbureau, som fortsat kan levere et dybt og bredt produktudvalg.

Parterne har aftalt ikke at offentliggøre vilkårene for overdragelsen.