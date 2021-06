Risikoråd foreslår strammere adgang til afdragsfrie lån

Det vil give øget robusthed at begrænse muligheden for afdragsfriheden for visse låntagere, vurderer råd.

Regeringen gør klogt i at stramme danske boligejeres adgang til afdragsfrie lån mod pant i fast ejendom.

Det vil nemlig kunne være med til at gøre boligejerne og den samlede økonomi mere robust over for forhold som eksempelvis faldende boligpriser.

Sådan lyder en ny anbefaling fra Det Systemiske Risikoråd, der fungerer som statens finansielle risikoovervåger.

Afdragsfrie lån er lån, hvor man i perioder ikke betaler af på gælden, men kun betaler rente og bidragssats.

Konkret anbefaler Det Systemiske Risikoråd, at danske boligejere ikke kan optage afdragsfrie realkreditlån eller realkreditlignende banklån mod pant i fast ejendom, hvis de skal låne mere end 60 procent af boligens værdi.

Knap halvdelen af nye boligudlån fra realkreditinstitutterne blandt boligejere, der lånte mere end 60 procent, var i 2020 uden afdrag.

Tiltaget vil betyde, at boligejerne i fremtiden skal afdrage eller tilpasse det ønskede lånebeløb.

- Initiativets primære formål er at øge boligejernes - og dansk økonomis - robusthed over for faldende boligpriser, stigende renter og andre negative økonomiske stød, der kan ramme den enkelte boligejer eller dansk økonomi mere generelt, skriver risikorådet i en pressemeddelelse.

Også Nationalbanken har tidligere peget på afdragsfrie lån som et sted, der kan sættes ind over for de højt gældsatte boligejere.

Til det skal siges, at Lars Rohde, der er direktør i Nationalbanken, også sidder på formandsposten i Det Systemiske Risikoråd.

De afdragsfrie realkreditlån blev tilladt i 2003, og udbredelsen steg støt op til finanskrisen. Efter en årrække med fald er de igen stigende.

Regeringen er ikke forpligtet til at ændre noget på baggrund af anbefalingen fra Det Systemiske Risikoråd.

Det er således blot en henstilling, som regeringen kan vælge at gøre politik ud af.

Regeringen er dog forpligtet til indenfor en periode på tre måneder enten at gennemføre henstillingen eller at forklare, hvorfor den ikke gør det.

Det Systemiske Risikoråd blev nedsat i 2013 i kølvandet af finanskrisen, som ramte i 2008.

Det holder øje med mulige finansielle risici og skal være med til at undgå, at nye kriser rammer Danmark.