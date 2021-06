Risikoråd anbefaler at hæve pengeskjold i bankerne

Bankerne mener, at det er for tidligt at lægge penge til side efter coronakrisen, som risikoråd anbefaler.

Bankerne bør igen tvinges til at lægge penge til side til at modstå eventuelle slag imod dansk økonomi og det finansielle system i Danmark.

Det mener Det Systemiske Risikoråd, der overvåger potentielle farer mod den finansielle sektor i Danmark. Det kommer med henstillinger, som regeringen så kan vælge at følge eller lade være.

Allerede i foråret varslede risikorådet, at den midt på året ville anbefale, at det, der hedder den kontracykliske kapitalbuffer, bør hæves.

Den kontracykliske kapitalbuffer er groft sagt et krav om, hvor meget bankerne og realkreditinstitutterne skal lægge til side til dårligere tider.

Under coronakrisen var regeringen bekymret for, at bankerne ville blive nervøse for at låne penge ud til nødlidende virksomheder. Derfor frigav man den førnævnte kapitalbuffer.

Tirsdag har risikorådet så anbefalet, at bankerne og realkreditinstitutterne begynder at lægge penge til side fra 1. september.

Samtidig venter rådet, at det senere på året vil henstille til, at der lægges endnu flere penge til side.

Et eventuelt krav om øget opsparing er ikke noget bankerne og realkreditinstitutterne umiddelbart er begejstrede for.

Finans Danmark er interesseorganisation for netop bankerne og realkreditinstitutterne. Her mener administrerende direktør Ulrik Nødgaard, at risikorådet er for hurtigt ude.

I en skriftlig kommentar til risikorådets anbefaling siger han:

- Det er for tidligt at indlede en hurtig genopbygning af den kontracykliske buffer på et tidspunkt, hvor dele af dansk økonomi fortsat er præget af restriktioner og følgeeffekter fra coronaepidemien - især når det sammenholdes med en ganske moderat kreditudvikling og en stærk kapitalsituation bredt i sektoren.

Ifølge Finans Danmark har Sverige og Tyskland ikke genindført kravet om at lægge penge til side.

Derfor vil det ifølge interesseorganisationen gøre det sværere for danske virksomheder at gå i banken og låne penge, hvis regeringen følger risikorådets henstilling.