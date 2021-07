Rift om bæredygtighedsfolk

Der bliver rift om medarbejdere med kompetencer indenfor bæredygtighed. Det beskriver mediet csr.dk i artiklen »Fire gode råd om at tiltrække bæredygtighedsfolk«. I artiklen beskrives forventninger fra jobmarkedet i USA, hvor antallet af job i »den grønne økonomi« vil stige med 105 procent frem mod 2026. Artiklen kommer også med fire tip til, hvad man kan gøre, for at få fat i de rette folk: Man kan for eksempel udvikle de talenter, som allerede er ansat. Man kan gøre sig umage med jobbeskrivelserne, når der skal ansættes nye kolleger. Man bør kende konkurrencesituationen og som det fjerde kan man også belønne sine nuværende medarbejdere for at skaffe de bedste.