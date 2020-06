Se billedserie Ole Brinth er leder af Sjællands Kirkemusikskole i Roskilde, der blandt andet uddanner organister og kirkesangere til kirkerne. Og det er uddannelser med stor erhvervssikkerhed. Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Rift om at blive organist og kirkesanger Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Rift om at blive organist og kirkesanger

Erhverv - 11. juni 2020 kl. 12:40 Af Tekst: Kristian Jørgensen Foto: Kenn Thomsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Jeg skal optage 100 studerende en af dagene her. Det er en god fornemmelse, siger Ole Brinth.

Han er leder af Sjællands Kirkemusikskole, som ligger midt i Roskilde, hvortil der kommer studerende fra hele Sjælland for at uddanne sig til hovedsageligt organist, kirkesanger eller korleder.

Forrige år flyttede skolen fra én adresse til en anden på Allehelgensgade, fordi pladsen var for trang, men heller ikke i det markante murermesterhus får tomme lokaler lov til at stå at runge.

- Vi er fyldt op, og vi har haft rigtig god søgning i år, dels i antallet og dels i niveauet af dem, der søger. Jeg må afvise et pænt antal, som vi simpelthen ikke har plads til, siger Ole Brinth, der i slutningen af maj kunne genåbne skolen efter coronanedlukningen for at afholde eksamener og den sidste undervisning for afgangselever og fag, der skal afsluttes.

Kirker vil have kvalitet Kirkemusikskolen har mange studerende, der i forvejen arbejder som kirkesanger eller organist og sideløbende tager en uddannelse for at dygtiggøre sig. Siden 2010 har menighedsrådene haft lov til at ansætte, hvem de vil, undtagen domkirkerne, hvor man skal have taget den højeste eksamen.

I yderområderne handler det ofte om at sikre sig mod en truende mangel på folk, men både de studerende og kirkerne er interesserede i at få uddannelsen med.

- Menighedsrådene ønsker generelt at have uddannede organister og kirkesangere. De ved godt, hvad det vil sige, at der bliver spillet og sunget med kvalitet, siger Ole Brinth.

En del kommer også på skolen for at efteruddanne sig, men ellers deler de studerende sig hovedsageligt i tre grupper. Der er de »almindelige« studerende - altså unge mennesker, der for eksempel vælger at uddannelse som organist og får SU, men også mange i 40'erne, der skifter spor og tager en ny uddannelse. Endelig er der dem i den tredje alder, der har spillet hele livet og nu vil prøve deres kunnen af.

Ikke indviet endnu Skolen har i alt omkring 170 elever, hvoraf et mindre antal går på afdelingerne på Bornholm og Lolland.

De findes, fordi der simpelthen er for langt til Roskilde fra yderområderne, selvom netop Roskilde blev valgt som uddannelsens hjemsted, da den blev oprettet i 1992, hvor der kun var offentlige kirkemusikskoler i Vestervig og Løgumkloster.

På det tidspunkt var man kommet udflytningstankerne i forkøbet og talte om placeringer længere væk fra hovedstaden, men Roskilde vandt på sin tilgængelighed fra hele Sjælland.

Efter 26 år blev pladsen endegyldigt for trang, og skolen flyttede nogle numre ned ad Allehelgensgade til den bygning, som murermester Schledermann opførte i 1890'erne, og som blev udvidet med en tilbygning af advokatfirmaet Roar.

Rektoren er meget glad for de nye rammer, hvor der i den oprindelige bygning er masser af små undervisningslokaler og i den nye del en større sal med plads til et orgel, større kor og egentlig også koncerter eller foredrag.

- Når vi bliver ordentligt færdige, vil det også være noget, vi i høj grad vil invitere offentligheden ind til, siger Ole Brinth, for faktisk skylder kirkemusikskolen stadig en indvielse, fordi genoprettelsen efter en vandskade i den nyere del stadig ikke er i hus.