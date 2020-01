Revisorer indbringes for nævn i Danske Banks hvidvasksag

To revisorer fra revisionsfirmaet Ernst & Young indbringes nu for Revisornævnet i Danske Banks estiske hvidvasksag.

Det bekræfter Erhvervsstyrelsen i en pressemeddelelse, efter at Jyllands-Postens erhvervsmedie, Finans, forud for havde erfaret historien.

I forvejen har Erhvervsstyrelsen anmeldt revisionsfirmaet til Bagmandspolitiet.

Men nu skal Revisornævnet også afgøre, om Ernst & Young har overtrådt revisorloven.

Ifølge Erhvervsstyrelsen har to revisorer fra revisionsfirmaet, der reviderede Danske Banks regnskab for 2014, ikke overholdt god revisorskik.

Erhvervsstyrelsen startede en undersøgelse af Ernst & Youngs revisionsarbejde med to spor. Det var, efter at advokatfirmaet Bruun & Hjejle offentliggjorde en rapport om hvidvasksagen i 2018.

Det ene spor blev udført af Erhvervsstyrelsens Hvidvasktilsyn og førte til, at Ernst & Young 11. april sidste år blev anmeldt til Bagmandspolitiet.

Det andet spor om tilsynet med revisorerne fører nu til en indbringelse for Revisornævnet.

- Erhvervsstyrelsen har konstateret, at revisorerne ikke har dokumenteret, at der på baggrund af konklusionerne i to rapporter vedrørende bankens estiske filial blev udført tilstrækkelige revisionshandlinger med henblik på at vurdere rapporternes betydning for revisionsopgaven og den afgivne revisionspåtegning.

- Erhvervsstyrelsen har desuden konstateret, at revisorerne ikke har dokumenteret at have opnået tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis vedrørende værdiansættelse af goodwill tilknyttet den estiske filial af Danske Bank, skriver styrelsen i pressemeddelelsen.

Erhvervsstyrelsen er tilsynsmyndighed over for revisorer og revisionsfirmaer og kan iværksætte undersøgelser, hvis der vurderes at være risiko for, at en revisor har overtrådt reglerne.

Hvis en revisor overtræder reglerne, kan det føre til, at Erhvervsstyrelsen indbringer vedkommende for Revisornævnet, som det er sket i denne sag. Nævnet har mulighed for at udstikke bøder.

Danske Banks hvidvasksag handler om, at bankens estiske filial mistænkes for at være blevet brugt til hvidvask for milliarder i en årrække.

I øjeblikket undersøger flere lande sagen. Ud over de danske myndigheder undersøger blandt andet også de amerikanske myndigheder sagen.