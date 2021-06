Se billedserie Tom Sønderup ser gerne, at hans medarbejdere jævnligt møder ind på arbejdspladsen. Det skal give mening både for den enkelte og dennes kolleger, når en medarbejder ønsker at tage en hjemmearbejdsdag. Foto: Anders Ole Olsen

Revisionsfirma har succes med at give medarbejderne stor fleksibilitet

Erhverv - 23. juni 2021 kl. 10:18 Af Jakob Fønns Kontakt redaktionen

Når man ikke er blandt de førende brands i den danske revisor-verden, er man nødt til at slå sig op på andre dyder. Det ved Tom Sønderup efter mange år i branchen.

- Vi slår på, at vi opfører os ordentligt, både når vi rekrutterer nye medarbejdere og bagefter. Vi ønsker at være troværdige og ærlige, og det samme forventer vi af vores medarbejdere. Vi sørger for hele tiden at snakke med vores medarbejdere og vi søger at være fleksible, når de har brug for det. Det er med til at holde på vores medarbejdere, siger Tom Sønderup.

Sønderup Revisorer har omkring 50 medarbejdere i hovedkontoret i Jyllandsgade i Ringsted, og i løbet af de kommende måneder vil et kontor med omkring 25 medarbejdere blive etableret på den københavnske vestegn.

Det sker i forlængelse af, at Sønderup Revisorers afdeling i Karlslunde syd for Greve bliver slået sammen med medarbejderne i CR Revision fra Brøndby.

- Vi har fundet vores nye lokation, men lejekontrakten er ikke underskrevet, og derfor ønsker jeg ikke at gå i detaljer på nuværende tidspunkt, siger Tom Sønderup.

Selv efter sammenlægningen med CR Revision vil Sønderup Revisorer kun nærme sig top 15 blandt revisionsfirmaer i Danmark.

Dyder skal fastholdes

Tom Sønderup betoner vigtigheden af, at virksomheden holder fast i sine dyder, selv om man har vokseværk.

- Det er vigtigt, at medarbejderne fortsat føler, at vi i ledelsen viser nærvær og tilstedeværelse. Jeg mener, det er vigtigt at kunne have en small talk med sine medarbejdere om, hvordan deres weekend er gået. Det fungerer ikke særlig godt på teams og derfor ser vi også gerne, at vores medarbejdere møder regelmæssigt ind på kontoret, siger Tom Sønderup.

Det har dog været en umulig opgave at håndhæve i det seneste år, hvor coronavirus og deraf følgende nedlukning af landet har givet væsentlig flere arbejdstimer hjemmefra.

- Jeg er jo egentlig af den gamle skole, der mener, at man møder fysisk ind på sin arbejdsplads, men der er ikke tvivl om, at perioden med coronavirus har betydet, at vi kommer til at være mere fleksible og lydhøre over for vores medarbejderes ønsker fremadrettet. Vi kan jo se, at der er nogle medarbejdere, som trives rigtig godt med at arbejde hjemmefra, fordi de på den måde lettere kan få deres arbejde og familieliv til at hænge sammen. Omvendt er der nogle, som bare har glædet sig rigtig meget til igen at kunne møde fast ind på kontoret, forklarer Tom Sønderup.

Han afviser ikke en medarbejder ønsker om at få etableret en arbejdsplads med to skærme hjemme i privaten. Der følger dog samtidig en forventningsafstemning med.

- Vi kan jo ikke have en stor kontorbygning, der konstant kun er halvt fyldt. Derfor får medarbejderen at vide, at det vil betyde, at der ikke længere er en fast plads, som står tom, når man arbejder hjemme. Det vil sige, at medarbejderen må acceptere en ordning, hvor man kommer til at sidde på forskellige pladser i vores kontormiljø, siger Tom Sønderup.