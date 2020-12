Håndværkere gik torsdag i gang med at udskifte ruder til døre i tre butikker i Nørreport Centret i Holstebro. Butikkerne i storcentret laver ekstra indgange efter nedlukningen for fortsat at kunne holde åbent for kunderne frem til jul.

Restriktioner presser pakkebude og butikker

Det kan allerede være for sent at bestille julegaven på nettet. Webshops og pakkebude er ekstra pressede efter nedlukning af storcentre. Gågader bliver travle.

For rigtig mange plejer julegaveshopping nok at være lig med en hektisk tur i storcenteret en af de sidste dage op mod jul.

