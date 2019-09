Medejer af Circular Food Technology, Aviaja Riemann-Andersen kontrollerer, om kvaliteten er i orden.

Rester fra ølproduktion bliver til menneskeføde

Erhverv - 05. september 2019 kl. 06:13 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Tekst: Anders Spanggaard

Foto: Jørgen Chr. Jørgensen

En container med restproduktet mask fra ølproduktion bliver rullet ind. Der er et ton mask i containeren, og en af medarbejderne på Circular Food Technology går straks igang med at skovle masken over i en maskine, hvor den bliver tørret.

Der er stadig meget manuelt arbejde hos virksomheden, der kun har et års tid på bagen. Men de tre ejere af Circular Food Technology, og deres ansatte har ikke noget imod at arbejde hårdt. De er nemlig drevet af en ambition om at få os til at spise bedre, fjerne tilsætningsstoffer fra vores mad og bekæmpe madspild.

- Vi lever i en verden med mange sygdomme, så der noget, der tyder på, at vi spiser forkert. Samtidigt er der et enormt stort madspild, på trods af at vi i løbet af de næste fem-syv år står overfor regulær fødevaremangel. Det er nogle af de store problemer, vi gerne vil tage fat på med vores projekt, fortæller Aviaja Riemann-Andersen, som er en af de tre ejere og direktør for virksomheden.

Hun og hendes to partnere i Circular Food Technology er gået igang med at omdanne restproduktet mask fra øl- og whiskyproduktion til fødevarer. Aviaja Riemann-Andersen forklarer, at der på verdensplan bliver smidt 40 millioner ton mask ud hvert eneste år.

- Det er faktisk så stor en mængde, at det kunne dække otte procent af det kalorieunderskud, verden ifølge WHO står overfor om fem år, forklarer Aviaja Riemann-Andersen.

Circular Food Technology har etableret en fabrik i Bjæverskov i de bygninger, hvor helsekostvirksomheden Nutana tidligere holdt til. Her bor de sammen med flere andre fødevare producenter.

Når masken er tørret, bliver den yderligere forarbejdet, og til sidst ender den op som mel, der har et indhold af fibre på 50 procent og et proteinindhold på 20 procent. Det er med andre ord et meget sundt produkt, som både skal sælges til bagere og restauranter samt butikker i detailhandelen. Masken kommer udelukkende fra økologiske bryggerier og destillerier.

Produktet har fået navnet Agrain, og det bliver produceret i fire forskellige aromaer. En pilsnermaskmel, der har en ultralet smag af korn - velegnet til al bagværk. En IPA-maskmel, der er let sødlig i smagen med noter af karamel - velegnet til bagværk, wienerbrød og krydret mad. En stoutmaskmel med en en sød og dyb smag med noter af kaffe og chokolade - velegnet til rugbrød, fuldkornsbrød og alt med chokolade. Og endelig en whiskymel med en rund sød smag - velegnet til wienerbrød, kage og topping til både dessert og salat.

Derudover vil Circular Food Technology producere tre typer morgenmadsdrys, kiks og chips af masken. Det bliver sådan, at der kommer en pose chips ud af masken fra produktionen af en øl.

Tidligere blev masken enten brugt som foder til kvæg eller også blev den bare sendt til destruktion i et forbrændingsanlæg.

- Jeg gik med i projektet, fordi potentialet er så stort. Jeg og de to andre har investeret en del penge i virksomheden, og vi får ingen løn endnu. Men vi brænder for det, og vi tror på det, lyder det med overbevisning i stemmen fra Aviaja Riemann-Andersen.

Hun er overbevist om, at Circular Food Technology løber rundt i 2020. I øjeblikket kan virksomheden forarbejde cirka tre ton mask om dagen, og det bliver til 700 kilo mel.

