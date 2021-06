Restauranter og barer: Coronapas koster de spontane kunder

Det er glædeligt, at restauranter og barer må begynde at holde længere åbent om aftenen, men at man fortsat skal vise coronapas, koster en del af de spontane kunder og dermed penge.

Meldingen kommer, efter at Folketinget natten til torsdag blev enige om en genåbningsaftale.

- Det er rigtig positivt, at politikerne har lyttet til vores budskaber og nu lemper på en række af de restriktioner, som har gjort det utrolig svært for mange i vores erhverv at tjene penge, siger han i en kommentar.

- Det giver ingen mening at blive ved med at fastholde kravet om coronapas, der er en meget dyr og helt overflødig barriere for at skabe omsætning i vores erhverv.

- Det har blokeret for meget af den impuls og spontanitet, som er afgørende for branchens lønsomhed.

- Stort set alle over 50 år er nu vaccinerede første gang, og det samme gælder de sårbare gruppe, siger Jan Vinther Laursen.

Fra fredag må restauranter og barer have åbent til klokken 24 mod klokken 23 i dag, mens det hæves til klokken 02 fra midten af juli.

Derudover forsvinder kravet om mundbind og arealkrav, hvilket betyder, at man vil kunne have det normale antal gæster.

Ifølge Horesta har branchen mistet 40 milliarder kroner i omsætning alene i 2020, og selv om organisationen ikke bifalder hele aftalen, vil det ifølge Jan Vinther Laursen forbedre forudsætningerne for at tjene penge.

- Når man ser bort fra det fortsatte krav om coronapas, får vi med forliget nu langt bedre mulighed for at tjene vores egne penge efter 16 måneder, hvor vi helt eller delvist har måttet kæmpe i forreste række mod coronaen og har haft mere end svært ved at skabe omsætning, siger han.

Nattelivet vil fortsat være lukket, men fra 1. september får natklubber og diskoteker lov at genåbne.