Respekt for håndværket bærer processen fra start til slut

Erhverv - 12. februar 2021 kl. 15:34 Af Marianne Due Kontakt redaktionen

Kunst på væggene, postkort, brochurer, blade og bøger i bunker, stakke og pæne rækker på reoler og hylder. Når man træder ind på kontoret og trykkeriværkstedet hos Idon Grafisk, der ligger i et af de mange pæne villakvarterer i Holte, så er der ingen tvivl om, at her arbejder folk med blik for det visuelle.

Håndværket er fundamentet De to indehavere, Jan Idon og Peter R. Lassen, har arbejdet sammen i 40 år og været en del af den revolutionerende udvikling, som trykkeribranchen har gennemgået i de fire årtier. I dag er værktøjet computeren og dens illustratorsystemer og trykkerimaskinerne digitale, men det er et godt fundament at have håndværket som trykker og grafiker med sig, når der skal produceres tryksager i 2021.

Hjemmeside: https://www.idongrafisk.dk/ - Vi har stor respekt i forhold til det vi laver, og vi kender forskellen på, hvordan en ting ser ud på skærmen i forhold til det færdige, fysiske produkt. Den dag i dag gør min baggrundsviden fra mit håndværk mig gavn, fordi jeg betragter produkterne på en anden måde og har en bedre sans for æstetikken i det vi laver, siger Peter R. Lassen.

Fra Stein Bagger til lokalhistorie Idon Grafisk har været med til at løse mange forskellige opgaver. På kontoret ligger for eksempel en stak af millionsvindleren Stein Baggers visitkort fra IT Factory. En opgave til 100.000 kroner som aldrig blev betalt.

Peter R. Lassen har lavet alt det grafiske arbejde i tobindsværket »Rudersdal i danmarkshistorien«. Foto: Thomas Olsen

Teleselskabet Mobilix brugte også Idon Grafisk dengang de lancerede deres produkter på det danske marked. De to indehavere viser også med stolthed det lokalhistoriske tobindsværk »Rudersdal i Danmarkshistorien« frem. Det er Peter R. Lassen, der har stået for alt det grafiske arbejde i bøgerne med at sætte alle tekst- og billedsiderne op.

Små formater og kæmpestore Hvert år laver Idon Grafisk også årbogen Søllerødbogen ligesom personlige livshistorier og familiekrøniker i bogform er blevet en lille niche.

- Det gode ved den digitale udvikling er, at vi kan trykke materialer i meget små oplag uden at det bliver for dyrt. Vi kan håndtere alle materialer som skal bruges af alle fra den lille håndværker til store selskaber, fordi vi kender, følger og kvalitetstjekker processerne fra start til slut, fortæller Peter R. Lassen

- Også i store formater til plakater, rollups og folier til firmabilen, supplerer han.

Jan Idon stiftede Idon Grafisk for 40 år siden, hvor Peter R. Lassen fik job efter skoletid. Peter, der er medejer, har været med i næsten alle årene og været med til at forme firmaet til det, det er i dag. I det grafiske værksted kan der trykkes i både små og kæmpe- store formater. Foto: Thomas Olsen

I konstant forandring Kunderne finder ofte Idon Grafisk, fordi de har fået firmaet anbefalet af andre, men ligesom mange andre steder, så mærker Peter R. Lassen og Jan Idon også coronakrisen. Blandt kunderne er nemlig kursus- og konferencecentre, og når de ikke kan afvikle deres arrangementer, så skal der heller ikke laves kursusmateriale.

- Selvfølgelig ændrer markedet sig hele tiden. Vi er med i den digitale tidsalder, men vi tror også stadig på, at der er brug for foreningsblade og bogproduktion i fremtiden, siger Peter R. Lassen.

Begge dele kan Idon Grafisk også honorere, for her laves alt fra design til tryk og web, og fra forlaget Idons Forlag udgives der bøger.