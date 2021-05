Artiklen: Rekordvækst under nedlukning giver Zalando tro på mere

Rekordvækst under nedlukning giver Zalando tro på mere

Onlinemodehuset Zalando har haft voldsom fart på i årets første kvartal, hvor kunderne fortsat har shoppet meget online under corona.

Det tyske selskab har i januar, februar og marts haft den stærkeste vækst i sin tid på børsen, viser selskabets regnskab torsdag.

I første kvartal blev der solgt for i 2,2 milliarder euro - eller hvad der svarer til 16,6 milliarder kroner. Det er knap 47 procent mere end de samme tre måneder sidste år.

- Vi ser, at vores platform udvikler sig i rasende fart, som skaber fordele for både kunder og partnere.

- Det er grunden til, at vi kan tage hurtigere skridt i vores rejse mod at blive udgangspunktet for mode, siger finansdirektør David Schröder.

I perioden har Zalando haft 41,8 millioner aktive kunder. Det er 30,9 procent mere end sidste år, hvilket også er en rekordstor vækst.

Kunderne lagde i alt 56 millioner ordrer. Samme periode i 2020 blev der lavet 37 millioner bestillinger hos onlinemodehuset.

På de nederste linjer i regnskabet kom selskabet ud med et overskud på 34,5 millioner euro - 256,5 millioner kroner.

Dermed blev udviklingen vendt fra sidste år, hvor facit for kvartalet blev et underskud på, hvad der svarer til 642,5 millioner kroner.

Den voldsomme vækst får nu Zalando til at tro på et endnu bedre 2021.

Salget ventes nu at vokse mellem 26 og 31 procent i år til mellem 10,1 og 10,5 milliarder euro - eller 75,1 og 78,1 milliarder kroner. Tidligere ventedes en vækst mellem 24 og 29 procent.

Zalando blev grundlagt i 2008 og er med tiden blevet en af Europas førende onlinetøjforhandlere med omkring 14.000 ansatte. I 2014 gik det på børsen.

Blandt Zalandos ejere er danske Bestseller, der er ejet af Anders Holch Povlsen. Han er en af de rigeste personer i landet.