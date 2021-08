Se billedserie Siloen i Køge får snart en lillebror. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Rekordresultat: Valsemøllen nyder godt af coronakrisens bagelyst

Erhverv - 16. august 2021

Der findes de virksomheder, der har haft det særdeles svært under coronakrisen i 2020. Og så er der dem, der har nydt godt af de mange ændrede vaner.

En af dem er Valsemøllen, som blandt andet har faciliteter i Køge, der producerer mel, specialmel og blandinger til brød, boller og kager.

Virksomheden kom således ud af 2020 med en omsætning på 611 millioner kroner og et samlet resultat før skat på 38,5 millioner kroner. Det viser Valsemøllens årsregnskab for 2020.

- Vi er naturligvis meget tilfredse med årets regnskab, som viser, at vi er kommet helskindet igennem corona-epidemien. I sådan et specielt år kommer det ekstra til sin ret, at vi leverer til mange forskellige kunder, hvor nogen brancher eksempelvis restauranter og kantiner af åbenlyse årsager trækker ned, mens danskerne selv til gengæld har skruet markant op for bagelysten derhjemme, siger Niels Brinch-Nielsen, adm. direktør i Valsemøllen.

Trods manglende afsætning til madservicesektoren kommer virksomheden godt ud af coronakrisen på baggrund af en stor efterspørgsel på mel og bageblandinger hos hjemsendte danskere, oplyser Valsemøllen.

Tilbage til normalen Virksomheden forventer dog, at man ved næste regnskab vender tilbage til normalen.

- Vi forventer, at 2021 bliver et meget mere almindeligt år, hvor alle sektorer fra håndværksbagerne til de professionelle køkkener og danskerne derhjemme finder tilbage til normalen. Derfor forventer vi også, at dette års regnskab bliver nærmere 2019-regnskabet, siger Niels Brinch-Nielsen.

Nye investeringer Tidligere på året kom det frem, at den nuværende silo, som er Køges højeste bygning, får en lillebror, da Valsemøllen opfører en ny silo til opbevaring af korn.

Den eksisterende silo i Køge Nord rager 46 meter i vejret, og den nye bygning forventes at blive mellem 32 og 36 meter høj.

Siloerne skal muliggøre adskillelsen af flere forskellige korntyper og dermed nye koncepter med fokus på bæredygtighed.

- Vi oplever, at mange af vores kunder ønsker at indtænke både bæredygtighed og lokal forankring i deres indkøb, og her er økologi med dansk oprindelse en god løsning. Derfor er det noget, vi kommer til at satse meget på fremadrettet. Både i form af produktudvikling og produktionsudstyr, der muliggør dette, siger han og fortsætter:

- Helt konkret ønsker vi at bygge nye kornsiloer ved siden af møllen for at kunne arbejde med forskellige og unikke koncepter og bedre tilbyde eksempelvis økologisk mel med helt kort vej fra jord til bord, afslutter direktøren.