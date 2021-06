Danskerne har sat en ny rekord for huskøb i årets første tre måneder, trods rekordhøje priser på landsplan og forholdsvist små rabatter ved hushandler. Det viser de nyeste tal fra Finans Danmark. (Arkivfoto)

Artiklen: Rekordmange hushandler er med til at hive salgspriserne op

Rekordmange hushandler er med til at hive salgspriserne op

I de første tre måneder af året er der solgt det højeste antal huse i over et årti.

Det viser tal fra Finans Danmark, der er interesseorganisation for blandt andet de danske banker og realkreditselskaber.

Samlet er der i kvartalet solgt 13.632 parcel- og rækkehuse. Det er det højeste antal i et kvartal, siden Finans Danmark begyndte at følge området i 2004.

- Danskerne har lige sat en ny rekord med antal købte huse i et kvartal, siger Ane Arnth Jensen, viceadministrerende direktør i Finans Danmark.

- Det til trods for, at både første og fjerde kvartal plejer at være de tidspunkter på året, hvor der typisk sælges færrest boliger.

- Men sådan har det ikke været i årets første tre måneder, siger direktøren i en pressemeddelelse.

Samtidig med at der bliver handlet rekordmange huse, bliver husene handlet til priser, som er 11,6 procent højere end for et år siden.

Prisstigningerne skyldes især, at der er forholdsvis få huse til salg i et marked, hvor der er stor efterspørgsel efter huse.

- Handelspriserne er steget i alle landsdele det seneste år, fortæller Ane Arnth Jensen.

Salgsprisen på et typisk hus på 140 kvadratmeter er nu i gennemsnit godt 2,2 millioner kroner. Det er 230.000 kroner mere end for blot et år siden.

Prisstigningerne i første kvartal bliver af Lise Nytoft Bergmann, chefanalytiker og boligøkonom i Nordea, kaldt for "voldsomme".

Hun advarer dog også boligejerne om at passe på med at forlænge verden med brædder og forvente, at det fortsætter i den kommende tid.

- Udbuddet af boliger er steget, og handelsaktiviteten er faldet i både april og maj, efter at samfundet begyndte at åbne op igen.

- Samtidig er renten steget, og på den baggrund tror vi, at de vilde prisstigningers tid er ved at være fordi, siger Lise Nytoft Bergmann i en skriftlig kommentar.

I stedet regner Nordea med mere normale og dermed også mere moderate prisstigninger i den resterende del af 2021.

Et flertal af den danske befolkning går også og forventer stigende priser.

I en Epinion-undersøgelse foretaget for Finans Danmark svarer næsten 56 procent af respondenterne, at de tror, at priserne på ejerboliger vil stige de kommende 12 måneder.