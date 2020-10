Rekordmange har under corona sat ekstra til side til pensionen

Under coronakrisen har danskerne holdt fast i en tendens med at lægge penge til side.

Til sammenligning var andelen på 17,1 procent i første kvartal.

- Vi har under coronahalvåret set en stor stigning i antallet af kunder, som laver en ekstra løbende indbetaling til pension.

- Det har været en trend i snart mange år, at danskerne generelt sparer lidt mere op end tidligere, siger Carsten Holdum, forbrugerøkonom i PFA.

- Det gælder på alle områder. Både pension, flere boliglån med afdrag og det gælder kontantindestående i banker.

Tidligere i år har tal fra Danmarks Statistik vist, at de danske husholdningers bruttoopsparing i andet kvartal endte med at udgøre 60,7 milliarder kroner.

Det var den højeste opsparing målt på et kvartal, siden statistikbanken begyndte sin første opgørelse i 1999.

- At vi nu sparer mere op end nogensinde - ikke bare til pension, men generelt - sker selvfølgelig på en dyster baggrund, da det er på bekostning af forbruget.

- Men den rekordstore opsparing har også sine fordele for den enkelte, bemærker Carsten Holdum.

Han siger, at på den korte bane betyder en solid opsparing, at mange har noget at stå imod med, hvis de for eksempel mister jobbet eller på anden vis møder økonomiske udfordringer en turbulent tid.

Lige nu har lønmodtagerne mulighed for at få udbetalt indefrosne feriepenge. I alt kan der blive udbetalt op mod 60 milliarder kroner.

Carsten Holdum har en forventning om, at de mange penge både kommer til at gå til forbrug, men også til opsparing.