Rekordmange har handlet online under coronakrisen

Da coronakrisen ramte i foråret, blev forbrugerne i en periode afskåret fra at handle i flere fysiske butikker.

Det kan have været med til at give et ekstra rygstød til nethandlen, som aldrig før har oplevet så mange brugere, som det nu er tilfældet.

Det viser en undersøgelse fra Danmarks Statistik.

Ifølge undersøgelsen har 79 procent af danskerne mellem 16 og 74 år handlet på nettet inden for de seneste tre måneder. Det er et rekordhøjt antal.

Undersøgelsen er baseret på svar fra perioden marts til maj. Det vil sige, at hvis en person er blevet spurgt i maj, så har vedkommende forholdt sig til sin handelsaktivitet på nettet i de forudgående tre måneder.

- Mellem 2019 og 2020 er der kommet 220.000 nye internethandlende, hvilket er det største antal nye internethandlende siden 2007.

- Noget tyder altså på, at covid-19 i den grad har pustet til et allerede ret mættet marked, siger Agnes Tassy, chefkonsulent i Danmarks Statistik, i en pressemeddelelse.

Undersøgelsen viser, at nethandlen fra 2019 til 2020 er vokset mest i den ældre del af befolkningen.

Blandt de 70-74-årige er antallet af personer, som har handlet på nettet, steget med 16 procent. Det er den største procentvise vækst set i alle aldersgrupper.

Trods stigningen er de ældre generelt set den del af befolkningen, som handler mindst på nettet.

- Men efter covid-19's indtog ser vi for første gang nogensinde, at over halvdelen af de 70-74-årige havde handlet på nettet inden for en tremåneders periode, siger Agnes Tassy fra Danmarks Statistik.

I absolutte tal er det personer i 30'erne, som generelt handler mest på nettet.

Mens 90 procent af de 35-39-årige har handlet på nettet inden for de seneste tre måneder, er det tilsvarende antal for de 30-34-årige 88 procent.

Det er de højeste procentsatser målt på aldersgrupper i undersøgelsen.