Rekordmange danskere booker overnatninger i feriehuse

Indtil videre har 2021 budt på den ene rekord efter den anden for antallet af danske gæster i udlejede feriehuse.

September er ingen undtagelse, hvor der også er sat rekord. Det viser en ny opgørelse fra Danmarks Statistik.

I september har danske gæster stået for 573.100 overnatninger i udlejede feriehuse i Danmark.

Det er det højeste antal hidtil og dermed mere end de foregående måneder i 2021, der alle skiftevis har sat rekord.

Inkluderer man de udenlandske gæster, så har der i de første ni måneder af 2021 været i alt 17,1 million overnatninger i Danmark.

For den periode er det det højeste antal overnatninger nogensinde.

Den hidtidige rekord var fra 2019, hvor der var 17 millioner overnatninger.

Resten af året ser interessen for at overnatte i feriehus ud til at fortsætte, da der ved udgangen af september er booket 124.500 husuger for resten af 2021.

Hvis man sammenligner bookingerne for resten af 2021 med bookingerne på samme tidspunkt i 2019, så er disse gået frem med 33 procent.

Dermed ser det ud til, at 2021 bliver et nyt rekordår for feriehusovernatninger.

Den fortsat store interesse for at holde ferie i Danmark finder sted i en tid, hvor der for danske borgere ikke længere er restriktioner i forhold til at rejse ud i verden.

At der så stadig er mange danskere, der ønsker at holde ferie i Danmark, kan hænge sammen med gode erfaringer fra under corona, hvor det i perioder kun var muligt at tilbringe ferien på dansk jord.

Det vurderer Jeppe Juul Borre, der er cheføkonom i Arbejdernes Landsbank.

- Vi kommer helt sikkert til at se, at der er flere danskere i år, som kommer til at tage udenlands, i forbindelse med at det er blevet nemmere at komme udenfor landets grænser.

- Men sammenligner vi danskernes bookinger i feriehusene med tiden før coronakrisen, så ligger det altså højere i dag. Så danskerne har fundet kærligheden ved at holde ferie i Danmark, siger Jeppe Juul Borre.

Siden 15. oktober har de danske rejsevejledninger været normaliseret, så de har svaret til de vejledninger, der blev lavet før coronapandemien.