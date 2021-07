Rekordfå mister jobbet som følge af konkurs i deres virksomhed

Det er nogenlunde på niveau med antallet i maj, og når man ser på antallet af konkurser i årets første seks måneder, er tallet det laveste i fire år.

Konkurserne i juni kostede 431 job, og det er det laveste antal i de 12 år, hvor statistikken er blevet lavet.

De konkursramte virksomheder havde en omsætning på 524 millioner kroner, hvilket også er det laveste set over en måned i statistikkens historie.

Selv om der ikke har været en stor konkursbølge under coronakrisen, mener erhvervsorganisationerne Dansk Industri og Dansk Erhverv, at det er for tidligt at ånde lettet op.

Hos Dansk Erhverv påpeger økonom Kristian Skriver, at virksomhederne under corona har kunnet udskyde en række skatte- og momsbetalinger, som skal betales tilbage.

- Udskydelsen af skattebetalingerne bliver konverteret til et skattelån, der skal tilbagebetales i enten 2022 og 2023. Derfor vil konkurstallene for starten af 2021 fremstå kunstigt lavt.

- Skattelånene betyder, at de mest nødlidende virksomheder nu skubber en skatteregning foran sig, som de har opbygget for at komme helskindet igennem coronakrisen, siger han i en skriftlig kommentar.