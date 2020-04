Rekord i nye brugere hos Twitter - men corona giver underskud

Antallet af daglige brugere er steget med 14 millioner til 166 millioner. Det er den største stigning på et kvartal nogensinde.

Twitter tilskriver udviklingen, at der under coronaepidemien har været heftig debataktivitet.

Udviklingen i Twitters indtægter, der stammer fra reklamer, er derimod mere afdæmpet.

Omsætningen er steget med tre procent til 808 millioner, når man sammenligner med samme periode sidste år.

Det er samtidig et markant fald fra fjerde kvartal, hvor omsætningen rundede en milliard dollar.

Twitter skriver, at der er blevet skruet voldsomt ned for virksomhedernes brug af reklamer, da coronaepemien for alvor ramte verden i marts.

Twitter har i det seneste år skruet markant op sine udgifter - blandt andet i udvikling.

Da indtægterne ikke er fulgt med op i samme tempo, taber Twitter penge. Det sociale medie kommer ud af første kvartal med et minus på 8 millioner dollar.

I samme periode sidste år landede Twitter et overskud på 191 millioner dollar.