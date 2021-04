Reklameindtægter giver Alphabet bedre regnskab end ventet

Det amerikanske selskab Alphabet, der ejer Google og YouTube, kom bedre ud af første kvartal, end analytikerne havde forventet.

Det viser kvartalsregnskabet, som er offentliggjort tirsdag.

Alphabet kom således ud af første kvartal med et overskud på 17,9 milliarder dollar - svarende til godt 110 milliarder kroner - sammenlignet med 6,8 milliarder dollar for et år siden.