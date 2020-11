Rejserestriktioner koster DFDS tre ud af fire rejsende

Det så egentlig opmuntrende ud for DFDS, der blandt andet driver Oslo-båden, i slutningen af juni.

Her blev rejserestriktionerne mellem Norge og Danmark løsnet, og det gav en "lovende" tilbagevenden af passagerer.

Men fra midt-august blev restriktionerne strammet igen, og rederiet har i sensommeren mistet tre ud af fire rejsende.

Det viser DFDS' regnskab for perioden, der er offentliggjort torsdag morgen.

Det har været med til at skære en femtedel af omsætningen i juli, august og september, hvor den er faldet til omtrent 3,6 milliarder kroner.

Trods modgangen glæder topchef Torben Carlsen sig over, at rederiets færgeruter omvendt har vist sig at være relativt modstandsdygtige. Her var fragtmængderne på niveau med sidste år.

- Vores fragtnetværk har som forventet vist sig at være meget robust. Vi fortsætter tilpasningen af driften til ændringer i markedet og brexit, siger han.

Slaget på passagersiden har dog været hårdere end ventet. Her er omsætningen faldet til 190 millioner kroner fra 601 millioner kroner sidste år.

Udviklingen udgør derfor tæt på halvdelen af DFDS' tilbagegang på toplinjen i tredje kvartal. Og passagerruterne ser ud til at blive endnu hårdere ramt af restriktionerne.

I en separat meddelelse oplyser DFDS, at der i oktober var omtrent 84 procent færre passagerer på selskabets passagerfærger.

Fra 2. november er en af rederiets to færger, som sejler passagerer mellem Danmark og Oslo, ydermere blevet lagt på land. Her ventes den at blive liggende frem til midten af februar.

Trods tilbagegangen i tredje kvartal har DFDS nået et overskud på 262 millioner kroner før skat. Sidste år lød det dog på 645 millioner kroner.

DFDS valgte i juni at skære forretningen til og nedlægge 650 stillinger - cirka 200 i Danmark. DFDS har omkring 8600 ansatte.