Rejsebranche spår konkurser på stribe: Tegn på kollaps

Den første måned er der rejst krav om tilbagebetaling på en milliard kroner, og regningen har ifølge brancheorganisationen fået flere rejseselskaber til at vakle.

Den danske rejsebranche kæmper med at komme gennem en bunke af afbestilte rejser og heraf krav om tilbagebetaling.

Det fortæller brancheforeningen Danmarks Rejsebureau Forening i en pressemeddelelse.

- Nogle bureauer har alene kapital til at føre deres virksomhed videre i blot få uger endnu, mens de fleste har meddelt brancheforeningen, at de kan klare et par måneder endnu, skriver foreningen.

I rundspørge fra brancheforeningen har 80 procent af de medlemmer, som har svaret, fortalt, at de inden for en til tre måneder løber ind i problemer med likviditeten.

Branchen mener, at regeringen havde stillet den i udsigt, at den ville få hjælp på 1,5 milliarder kroner til tilbagebetalingerne. Men det er ifølge brancheforeningen kun blevet til det halve.

Danmarks Rejsebureau Forening mener, at hvis ikke der kommer mere hjælp fra politikerne vil, der blive tale om konkurser på stribe i den nærmeste fremtid.

Kunderne vil dog være sikret tilbagebetaling gennem Rejsegarantifonden, hvis selskaberne går konkurs.