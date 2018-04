Regioner skal diskutere økonomi i højspændte forhandlinger

- Jeg håber, at vi kommer tættere på hinanden. Jeg håber, at begge parter går ind med et ønske om konstruktive forhandlinger, og at vi kan bøje os mod hinanden, siger regionernes topforhandler, Anders Kühnau.

Samme melding lyder fra Grete Christensen, der er topforhandler for lønmodtagerne i regionerne.

- Vi går altid ind til forhandlingerne med forventninger om, at begge parter har en fælles interesse i at finde løsninger på de udfordringer, vi står tilbage med.

- På det regionale område handler det mest af alt om rammen og rammens størrelse. Så jeg har en forventning om, at vi skal diskutere økonomi igen i dag, siger Grete Christensen.

Parterne på det regionale område sætter sig til forhandlingsbordet klokken 14 torsdag eftermiddag.

Det sker, efter at parterne på det kommunale område måtte gå fra Forligsinstitutionen med uforrettet sag kort efter midnat natten til torsdag. Det skete efter i omegnen af 14 timers forhandlinger.

Efterfølgende sagde de kommunalt ansattes topforhandler, Anders Bondo Christensen, ifølge Folkeskolen.dk, at der er brug for et gennembrud på statens område, før det giver mening at fortsætte forhandlingerne.

Grete Christensen er enig, men understreger, at hun håber forhandlingerne torsdag bringer regionerne tættere på en løsning.

- Der er meget, der tyder på, at både det kommunale og regionale område er afhængige af en aftale på det statslige område.

- Der har været meldinger fra arbejdsgiverne om, hvad man kan, og hvad man ikke kan, som sender et signal om en meget stærk forening på arbejdsgiversiden, siger hun.

Anders Kühnau understreger, at der er et selvstændigt forhandlingsforløb for regionerne.

- Jeg håber, at vi på det regionale område kan komme tættere på hinanden, uanset at der er udfordringer på det kommunale og statens område.

Spørgsmål: Men har du mandat til at indgå en aftale, uanset hvad der sker på statens område?

- Jeg kan ikke sige noget om vores mandat. Vi er i forhandlinger for lukkede døre i Forligsinstitutionen, så hvad mandatet og vores positioner er, bliver jeg nødt til at holde i forhandlingslokalet.

- Jeg kan bare sige, at vi vil gøre alt for at komme så tæt som muligt på en aftale i løbet af i dag (torsdag (red.), siger han.

Ifølge en normal drejebog for overenskomstforhandlinger i det offentlige er det staten, der skal falde på plads først.

Parterne på det statslige område genoptager forhandlingerne lørdag.