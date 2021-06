Regioner: Svært at se forhandlingsløsning med sygeplejersker

- Det er rigtig svært at se, hvordan vi finder en løsning ved forhandlingsbordet. For det har vi forsøgt ved overenskomstforhandlingerne og siden hen i forligsinstitutionen.

- Vi har fundet løsninger, som Dansk Sygeplejeråd har fundet tilfredsstillende. Men det har medlemmerne altså ikke, siger han.

Med mandagens nej står over 5000 sygeplejersker til at strejke fra på lørdag. Derfor går Danske Regioner nu i gang med at klarlægge, hvordan det vil påvirke sundhedsvæsnet.

På sin hjemmesiden skriver Danske Regioner, at patienter, hvis operationer bliver udskudt, vil blive kontaktet af deres region.

- Jeg synes, det er rigtigt ærgerligt. Vi har strakt os langt for at finde hinanden. Så det er rigtig ærgerligt, først og fremmest på patienternes vegne.

- De patienter, der er truet på liv og helbred, de vil ikke blive berørt. Det et vigtigt at sige. Men dem, der bliver ramt, vil være dem, der skal have planlagte operationer, siger Anders Kühnau.

Fokus i forhandlingerne har i høj grad været på løn. I sidste uge lukkede regeringen og regionerne dog økonomiaftalen for 2022, så der er ikke flere penge på vej.

- Jeg håber, at vi ikke får en lang konflikt. Og når vi er ovre konflikten, så håber jeg, at vi kan få nedsat den komité, der skal se på lønstrukturer. Den komités resultater skal så overgives til arbejdsmarkedets parter.

- Det er der, vi skal finde løsningerne i fællesskab ved de kommende overenskomstforhandlinger, siger Anders Kühnau.

- Lønspørgsmålet fylder rigtigt meget. Og det er vi meget opmærksomme på. For det er helt centralt for at gøre det attraktivt at arbejde i det offentlige, at der er løn, der opfattes som rimelig og retfærdig.