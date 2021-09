Fædre burde have lige så meget øremærket barsel, som mødre har i dag, mener SF, De Radikale og Enhedslisten. SF's ligestillingsordfører, Astrid Carøe, forklarer, at partiet derfor mener, at der bør øremærkes 14 ugers barselsorlov til både mor og far. (Arkivfoto)

Regeringens støttepartier går efter 14 ugers øremærket barsel

Regeringens tre støttepartier, SF, Radikale og Enhedslisten, mener alle, at ved en ændring af barselssystemet bør sikres 14 ugers øremærket barsel til begge forældre.

Det fortæller partiernes ordførere, efter at Dansk Arbejdsgiverforening og Fagbevægelsens Hovedorganisation er kommet med deres bud på en ny model.

Grunden til, at der skal laves om i den danske barselsmodel, er et EU-direktiv.

I direktivet:

- Da de fleste fædre ikke benytter sig af deres ret til forældreorlov eller overfører en betydelig del af deres orlov til mødrene, udvider dette direktiv den minimumperiode for forældreorlov, som ikke kan overdrages fra den ene forælder til den anden, fra en til to måneder med henblik på at tilskynde fædre til at tage forældreorlov(...)

Da det danske barselssystem ikke har to måneders øremærket forældreorlov til fædre, kræver det en ændring af det danske system.

Derfor har arbejdsmarkedets parter sat sig ned og udarbejdet deres bud på en model. Her anbefaler de ni ugers barsel udover de to uger i forbindelse med selve fødslen til både mor og far.

Dermed ender det på 11 øremærkede uger. Øremærkede uger betyder, at de modsat resten af orloven ikke kan byttes mellem partnerne.

Men det mener regeringens støttepartier er for lavt og et udtryk for lavest mulige øremærkning. I stedet vil de forsøge at overtale regeringen til at give endnu flere øremærkede uger til begge forældre.

- Vores udgangspunkt er, at vi gerne have 14 uger øremærket til hver forælder, siger SF's ligestillingsordfører, Astrid Carøe.

- Det er mors ret i dag. Der er 14 uger øremærket til mor i dag. Og det synes vi også skal være en ret til far. Vi vil gerne have far op på mors niveau i forhold til den rettighed.

På Twitter skriver De Radikales ligestillingsordfører, Samira Nawa, at hun er begejstret for, at arbejdsmarkedets parter har fundet sammen i et fælles bud.

Hun så dog også gerne, at resultatet blev 14 ugers øremærket barsel til hver part, skriver hun.

Også Enhedslistens ligestillingsordfører, Pernille Skipper, ønsker 14 ugers øremærket barsel til hver forælder.

- Selv med 14 ugers øremærket barsel til partneren vil vi ikke opnå en fuld ligestilling i barsel. Der vil stadig være en masse valgfrihed, som med stor sandsynlighed vil gå til moderen, siger hun.

- Vi er nødt til at holde fast i, hvorfor vi gerne vil have en mere ligestillet barselsorlov. Og det er ikke for sjov og bare for at være træls over for de familier, for hvem det er mest praktisk, at moderen holder langt den største del, for det findes jo.

- Det er for at sikre, at vi gør op med en ulige løn mellem mænd og kvinder i Danmark, som betyder, at kvinder mister livsindkomster og har ringere karrieremuligheder. Og vi vil sikre, at mænd får mulighed for at tilbringe den første tid sammen med deres børn.