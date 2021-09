Regeringen aflyser udbud af national vaccineproduktion

Efter en beslutning om at støtte Bavarian Nordics vaccine har regeringen valgt at droppe vaccineudbud.

Regeringen har droppet planerne om et udbud af national vaccineproduktion i Danmark.

Det oplyser Erhvervsministeriet i en mail til mediet MedWatch, som skriver om og følger medicinal- og biotekbranchen.

Regeringens udmelding kommer efter den nylige beslutning om at støtte det danske selskab Bavarian Nordics mulige coronavaccine.

- Samlet set er vurderingen den, at den bedste måde at understøtte fremtidig vaccineproduktion i Danmark på er ved at støtte udviklingen af Bavarian Nordics vaccinekandidat.

- På den baggrund er der ikke aktuelt planer om et udbud, skriver Erhvervsministeriet i mailen ifølge MedWatch.

I foråret gennemførte Statens Serum Institut en undersøgelse for at finde ud af, hvilke virksomheder der kunne have interesse i og potentiale til at spille en rolle i udbuddet.

Her deltog de danske selskaber Bavarian Nordic, AGC Biologics og AJ Vaccines samt de udenlandske selskaber Johnson & Johnson, AstraZeneca og Sanofi.

På grund af aflysningen er der nu ingen af de seks selskaber, der kan se frem til at løbe med det planlagte nationale vaccineudbud.

Da regeringen i foråret annoncerede planerne om vaccineudbuddet, var et af argumenterne for det, at Danmark fremadrettet skulle være i stand til at vaccinere og genvaccinere den danske befolkning.

- Vacciner er et helt afgørende våben til at kontrollere epidemier, sagde sundhedsminister Magnus Heunicke (S) i en pressemeddelelse.

- Covid-19-epidemien har lært os, at vi er nødt til at stå stærkere på dette område, og derfor er det vigtigt, vi undersøger muligheden for en dansk vaccineproduktion.

- Vi skal være sikre på, at vi er rustet og klar til hurtigt at genvaccinere befolkningen, så vi kan forhindre smittespredning af covid-19 i fremtiden, lød det fra ministeren.

I stedet for en national vaccineproduktion har regeringen valgt at støtte Bavarian Nordics mulige coronavaccine, der fortsat er under udvikling.

Som del af en aftale, hvor regeringen støtter Bavarian Nordic med 800 millioner kroner, kan den danske stat blandt andet se frem til at blive betalt tilbage i vacciner.

Det er dog betinget af, at udviklingen af vaccinen lykkes.