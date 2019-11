Henrik Madsen, der er professor på DTU, kalder det "ulykkeligt, at vi skal have højspændingsledninger i luften". (Arkivfoto).

Rapport udpegede bedre investering end omstridt elkabel

Det vil være en bedre forretning at investere i store varmepumper i fjernvarmesektoren end at etablere elkablet Viking Link mellem Danmark og Storbritannien.

Det fastslog Energinets konsulenter, kort før Energinet søgte om tilladelse til Viking Link-projektet, der blandt andet gør det muligt at eksportere overskydende energi til Storbritannien. Det skriver Jyllands-Posten.

Projektet medfører højspændingsmaster og ledninger igennem Vestjylland.

Konsulenterne konkluderede i en rapport, at den samfundsøkonomiske gevinst ved at bygge Viking Link ville være 5,6 milliarder kroner over 30 år.

Den samfundsøkonomiske gevinst ved at investere i store varmepumper, der kan lagre grøn energi i varmt vand, ville derimod være 20,2 milliarder kroner over 30 år.

En investering i begge ville give en gevinst på 22,8 milliarder kroner.

At Viking Link blev valgt, var "en forkert beslutning", siger Frede Hvelplund, professor i energiplanlægning ved Aalborg Universitet og medlem af Energinets interessentforum, til Jyllands-Posten.

Han opfordrer til, at projektet parkeres:

- Hvis vi bruger mere af energien til varmepumper og varmemarkedet, vil vi således i mindre grad have brug for eksportrettede højspændingsledninger langs med Jyllands vestkyst.

Henrik Madsen er professor på DTU og står i spidsen for forskning om intelligent udnyttelse af strøm. Han kalder det "ulykkeligt, at vi skal have højspændingsledninger i luften".

- Vi kunne spare milliarder på både kabler til udlandet og højspændingsledninger og kabler her i landet, hvis vi investerede mere i intelligente og fleksible løsninger - eksempelvis gennem varmepumper i fjernvarmesystemer, siger han til Jyllands-Posten.

Energinets konsulenter vurderer, at der - uanset udviklingen inden for varmepumper - bliver brug for Viking Link, men først for alvor "efter 2030". Energinet har meldt ud, at Viking Link og de jyske master skal stå klar i 2023.

Søren Dupont Kristensen, direktør i Energinet Elsystemansvar, fastholder over for avisen, at Viking Link er "en god investering".

Han påpeger, at den nordlige del af det jyske højspændingsnet også vil være nødvendig uden Viking Link. Energinet har ikke regnet på, om den sydlige del kan undværes, hvis varmepumper erstatter Viking Link.