Radio4 gik i luften med højt humør og småfejl

Men det er ikke problemer, der ikke kan løses, fastslår Anne-Marie Dohm, der er direktør på Radio4.

- Jeg tror, at man skal udfordres en lille smule på teknikken, når man kun har haft så kort tid til at bygge en fuldbåren radiostation. Og vi har ikke haft så mange dage til at øve os i at blive gode til at lære vores teknik at kende.

- Men vi får det løst, så det kommer til at genere lytterne så lidt som muligt, siger hun.

Anne-Mette Dohm er fuldt tilfreds med de første sendetimer.

Flere af Radio4's programmer har værter, der tydeligt har en holdning til det, der bliver debatteret.

For eksempel er musikeren Isam B vært på et program om tro, hvor han selv skal være aktiv debattør i programmet.

Der er ikke noget galt i, at radioværter har en holdning, men det kan være problematisk, hvis holdningerne står alene, mener journalist Kurt Strand.

- Selv om man har holdningsbårede programmer, kan man godt stræbe efter, at fakta skal være i orden. Det skal ikke være sådan, at det skal være tilladt at sige hvad som helst.

- Det var en udfordring for Radio24syv, som valgte at sige, at fordi det var holdningsbåret, så behøvede fakta ikke være i orden. Derfor håber jeg, at Radio4 vil forlange af deres værter, at fakta er i orden, siger han.

Og det er også noget, Anne-Marie Dohm er opmærksom på.

- Det er klart, at hvis vi vil inddrage og engagere lytterne i debatten, så skal det være på et ordentligt grundlag.

- Men vi synes ikke, det er særlig interessant at have en fuldstændig neutral vært, som har castet to debattører, som så skal sidde og slås, siger hun.

Radio4 sender 24 timer i døgnet - hovedsageligt fra deres studie i Aarhus, men også fra et studie i København.