Radio Loud skifter navn til 24syv fra næste år

Det bekræfter Anders Krab-Johansen, der er koncernchef i Berlingske Media, over for Weekendavisen.

Desuden vil Berlingske Media købe 91 procent af aktierne i selskabet bag radiokanalen, hvis Radio- og tv-nævnet nikker ja til opkøbet. I øjeblikket har mediekoncernen en ejerandel på 40 procent.

Radioens nye navn ligger meget tæt op ad Radio24syv, der sendte for sidste gang 31. oktober 2019, efter at Radio Loud vandt et udbud om en dab-kanal foran Radio24syv.

Der har den seneste tid været meldinger om, at Loud skulle skifte navn til 24syv, men torsdag er det første gang, det offentligt bekræftes.

Ifølge koncernchefen er navneskiftet "det smukkeste signal" om, at der er en ambition om at skabe en normbrydende taleradio, hvor der er direkte kontakt med lytterne.

Radiostationen skal også udvikle nye værter, talenter og formater.

- Radio24syv var den eneste gang i nyere historie, hvor nogen med succes skabte en anden virkelighed på lyd end DR's, og jeg begræder virkelig, at det blev henrettet af politikerne ved højlys dag.

- Nu sætter vi alt ind på at finde ud af, om vi med afsæt i et nyt 24syv kan fastholde det alternativ, siger Anders Krab-Johansen til avisen.

Anders Krab-Johansen ønsker ikke at uddybe beslutningen over for Ritzau.

Det er ikke alle, der ser det nye navn som det smukke signal, koncernchefen taler om. Mads Brügger, der var programchef på Radio24syv og har forfattet flere kritiske indlæg på Twitter om Radio Loud, kalder det "gravskænderi".

- Jeg synes, man skal lade de døde hvile i fred, sagde han i sidste uge til Weekendavisen.

Omvendt er det en tidligere Radio24syv-chef, der står i spidsen for Radio Loud. Simon Andersen rykkede i september fra jobbet som nyhedschef på Berlingske til at blive programdirektør og chefredaktør for radiostationen.

Han overtog radiojobbet fra Ann Lykke Davidsen, der var med til at stifte den nye radio for unge.

Simon Andersen var i sin tid nyhedschef på det hedengangne Radio24syv.

Radio Loud, der gik i luften 1. april 2020, har oplevet en del modvind i sin første levetid.

Blandt andet har stationen kæmpet med lave lyttertal i målgruppen, og så rettede Radio- og tv-nævnet tidligere på måneden "usædvanlig skarp kritik" af Loud for på væsentlige punkter ikke at leve op til kravene for sendetilladelsen. Den har fået en frist på fire måneder til at rette op.