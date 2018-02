Rådgivning på sociale medier skal løfte Matas

Det skal ruste dem til at kommunikere bedre på de sociale medier, så den rådgivning, som sker i de fysiske butikker, også kan ske online, forklarer Matas' administrerende direktør, Gregers Wedell-Wedellsborg, til Ritzau Finans.

Matas' medarbejdere skal i fremtiden uddannes i at bruge sociale medier som Facebook og Instagram.

- Vores medarbejdere går igennem en faguddannelse, og de er uddannede i at give råd i butikkerne. Det vil vi gerne have meget mere ud på de sociale medier, siger direktøren.

Tiltaget er et af fire, som tirsdag blev præsenteret under strategien Matas 4D, der skal styrke materialistkæden digitalt.

Strategien, der er en investering på et tocifret millionbeløb, har ligeledes fokus på at styrke Matas.dk, digitalisere butikkerne i højere grad samt at gøre medarbejdernes arbejde nemmere med digitale værktøjer.

Den nye, digitale strategi kom i forbindelse med offentliggørelsen af Matas' regnskab for tredje kvartal af det skæve regnskabsår 2017/18, hvor nethandlen voksede med 40 procent.

Et lavere salg i de fysiske butikker var dog medvirkende til, at omsætningen endte stort set på niveau med samme periode året før.

Gregers Wedell-Wedellsborg er dog ikke bange for, at et øget fokus på nethandel vil skære yderligere i antallet af besøgende i de fysiske butikker.

- Vi tror, at de to ting løfter hinanden. Nogle gange går de i Matas, og andre gange handler de på nettet.

- Vi kigger på det samlede salg, og så er det klart, at balancen i øjeblikket går i retning af, at danskerne handler mere på nettet, siger han til Ritzau Finans.