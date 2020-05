- Det her kan vi godt være stolte af, siger Jens Steffen Hansen (th.), ejer af Næstved Bryghus, der her skåler i gylden quinoaøl med Nordic Quinoas Lars Eghøj. Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Quinoa er da noget man drikker

14. maj 2020 Af Helle Hansen

Quinoa er ikke bare noget, man putter i salaten, det er også noget man drikker. Det er det i hvert fald nu, hvor Nordic Quinoa i Maribo er gået sammen med Næstved Bryghus om at lave verdens første øl brygget udelukkende på frøet, der er kendt for at være en superfood.

- Vi har nok lavet 10 prøvebryg, før vi nåede frem til den endelige version, siger Jens Steffen Hansen, der ejer Næstved Bryghus.

Det er mikrobryggeriets tyske brygmester Alexander Fritz, der har stået for de forskellige forsøg gennem det seneste års tid, inden man nåede frem til det endelige resultat, en frisk gylden øl uden bitter eftersmag, som er god til at slukke tørsten.

Hvordan man kan brygge øl på quinoa, har blandt andre Lars Eghøj fra Nordic Quinoa i Maribo arbejdet på sammen med en professor fra Syddansk Universitet.

- Vi har stået for det kunstneriske indtryk at få den til at smage helt rigtigt, siger Jens Steffen Hansen.

Øllen er brygget på ren quinoa med brug af humle og gær uden nogen form for tilsætningsstoffer.

Lanceret på crowdfunding »First edition« er lavet i 2300 eksemplarer, som var færdigbrygget den 20. april, hvor quinoaøllen blev lanceret på Coop Crowdfundings hjemmeside.

Her søger Nordic Quinoa og Næstved Bryghus 40.000 kroner til at lave en økologisk quinoaøl.

Bidragsyderne får til gengæld for støtten mulighed for at teste verdens første rene quinoaøl.

Pengene skal bruges til at få godkendt økologisk produktion og til forskellige andre startomkostninger.

- Vi er nået langt med at få godkendt økologisk produktion. Det skal nok falde på plads snart, siger Jens Steffen Hansen, som er i gang med femte udgave af ansøgningen til Fødevarestyrelsen.

Noget nyt Øllen har en alkoholprocent på 5,3.

- Vi prøvede at lave den med lavere alkoholprocent, men så gik det ud over smagen, siger Jens Steffen Hansen.

De er så småt gået i gang med at arbejde med en alkoholfri version, men den variant er kun i sin spæde vorden, så der går lang tid, før den i givet fald rammer butikkerne.

- Det er sjovt at være med til at lave noget nyt, siger 78-årige Jens Steffen Hansen. Han var trappet ned med arbejdet i vinbranchen og begyndte at kede sig lidt og startede derfor mikrobryggeriet for godt fire år siden og er stadig på arbejde her hver dag.

Et hit i vente At det blev Næstved Bryghus, som Nordic Quinoa valgte som samarbejdspartner, er ikke tilfældigt:

- Det er godt med en tysk brygmester, da Tyskland jo har stolte øltraditioner og er kendt for ordentlighed. Samtidig er bryggeriet stort nok til at håndtere en produktion til butikkerne, siger Lars Eghøj.

Øllen er glutenfri og økologisk, og målgruppen er de unge og urbane mennesker.

- Da quinoa er kendt for at være en superfood, er vi også ved at undersøge, om øllen også skal ud i helsebutikker. Det ser der ud til at være en vis interesse for, siger Lars Eghøj.

Øllen er også sendt ind til konkurrencen om årets produktpris Sol over Gudhjem, og der er enighed om, at quinoaøllen nok skal blive et hit.