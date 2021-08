Qantas håber på internationale flyvninger i december

Det oplyser Qantas torsdag i forbindelse med sit årsregnskab, der viser et underskud på 1,7 milliarder australske dollar i de 12 måneder fra 1. juli sidste år.

Det store australske flyselskab Qantas forbereder sig på at kunne genoptage visse internationale flyvninger inden udgangen af i år.

Det svarer til et minus på 7,8 milliarder danske kroner.

I det foregående regnskabsår - 2019/2020 - havde Qantas et endnu større underskud på over 1,9 milliarder australske dollar.

Qantas parkerede som så mange andre luftfartsselskaber store dele af sin flyflåde, da coronaudbruddet blev erklæret for en pandemi i marts sidste år, og Australien lukkede sine grænser.

Det har påført selskabet store ekstra omkostninger. Medregnes engangsudgifter til fratrædelsesgodtgørelser for ansatte og til at holde store dele af flyflåden på jorden fik Qantas et underskud på 2,3 milliarder australske doller.

Men nu lysner det måske. Qantas forventer i december at kunne genoptage flyvninger til lande, hvor en stor del af befolkningen er færdigvaccineret som Singapore, Japan, Storbritannien, USA og New Zealand.

Flyvinger til lande med færre vaccinerede som Filippinerne, Thailand og Sydafrika vil tidligst begynde igen fra april 2022.

Men det hele afhænger af, hvilke beslutninger den australske regering træffer om genåbning for internationale flyrejsende og myndighederne i de lande, hvor Qantas har ruter til.

Australien har sat et mål om, at 80 procent af alle over 16 år skal være færdigvaccineret, før det kommer på tale med en gradvis genåbning af de internationale grænser.

Aktuelt er vaccinationsandelen i Australien på lidt over 31 procent.

Siden pandemiens begyndelse har antallet af internationale flyrejsende til Australien været begrænset til nogle få tusinde om ugen.

Det har blandt andet medført, at tusindvis af australske statsborgere i udlandet har været ude at stand til at rejse hjem.