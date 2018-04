Group CEO Jens Birgersson fra Rockwool i Hedehusene er én af frontfigurerne i den nye interesseorganisation Synergi, der vil have mere energieffektivitet ind i den danske energipolitik. Foto: Hans-Jørgen Johansen

Puslespillet om ny energi-aftale er blevet større

Erhverv - 05. april 2018 kl. 05:45 Af Else Damsgaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hovedformålet med den nye organisation Synergi, som Danfoss, Grundfos, Velux og Rockwool står bag, at vi i Danmark skal bruge den energi, vi producerer, bedre og mere effektivt.

Lanceringen af organisationen kommer i forbindelse med, at regeringen har varslet, at den vil komme med nyt energiudspil efter påske. I skrivende stund er vi i venteposition. Apropos ventetiden, siden energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt (V) i efteråret udskød udspillet, har de fire hæderkronede danske industrikoncerner Rockwool, Danfoss, Grundfos og Velux således i bogstavelig forstand brugt en hel del energi på at stifte deres egen energi-liga.

Det har de gjort i form af interesseorganisationen, der kan opfattes som en slags protest mod de hidtidige fokusområder i den danske energipolitik, hvor grøn energi efterhånden fylder meget.

- Vi er bange for, at man stirrer sig blind på grøn energi. Man har et ekstremt og forblændet fokus på vedvarende energi, og derfor er vi blevet nødsaget til at lave denne organisation, siger kommunikationsdirektør i Grundfos Kim Nøhr Skibsted til Jyllands-Posten.

Synergi peger på, at en mere effektiv energiudnyttelse - ifølge internationale analyser - vil begrænse de samfundsmæssige omkostninger, der er forbundet med omlægningen af energikilderne. De økonomiske gevinster høster Danmark ikke fuldt ud i dag. Derfor smider de fire energiteknologiske koncerner flere puslebrikker på bordet, og de opfordrer regeringen til at sætte konkrete mål for, at Danmark i 2030 skal have reduceret sit energiforbrug med 30 procent sammenlignet med forbruget i 2005.

ErhvervsAvisen Sjælland har spurgt Rockwool, der har hovedkontor i Hedehusene, hvordan det vil påvirke koncernens bundlinje, hvis omstillingen til grøn energi i den kommende energiaftale ikke bliver baseret på energieffektivitet. Til det svarer Rockwool, at Synergi ikke har lavet beregninger for de enkelte virksomheder, men blot set på eksport, beskæftigelse med videre ud fra et samlet samfundsperspektiv. I den kommende tid vil Synergi fremlægge analysemateriale.

