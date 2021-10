Prop i verdenshandlen kan give mindre udvalg i butikker til jul

Der er risiko for, at der ikke er helt så mange forskellige varer på hylderne i julehandlen, som man er vant til - blandt andet inden for elektronik.

Han forventer, at situationen formentlig vil vare et stykke ind i 2022.

- Vi har set nogle markante skift i, hvordan folk bruger penge under corona, fordi man har været derhjemme, og derfor har købt langt flere ting end normalt.

- Samtidig har der ikke været produceret som normalt på grund af corona, og det har skabt et misforhold, hvor der ikke er varer nok. Og der kommer yderligere pres på lige nu, fordi der er højsæson frem mod jul, siger han.

- For at vi kan få en normal situation, skal de globale forbrugsmønstre tilbage til det normale.

- Det vil ske i takt med genåbninger verden over, hvor der begynder at blive brugt flere penge på at gå ud og spise eller rejse i stedet for at købe ting, men det tager tid, siger Mathias Dollerup Sproegel.

I USA lød det tirsdag fra højeste sted, at ikke alt vil være, som det plejer, når vi når frem til december.

Der er risiko for tomme pladser på butikshylderne, lød det fra Det Hvide Hus.

- Der kommer til at være ting, folk ikke kan få fat i. På samme tid er der forhåbentlig mange af disse varer, der kan udskiftes med andre ting, sagde en unavngiven kilde fra præsident Joe Bidens administration til nyhedsbureauet Reuters.

Tirsdag skrev finansmediet Bloomberg News, at Apple har været nødsaget til at nedjustere produktionen af iPhone 13 i år med 11 procent - svarende til 10 millioner telefoner.

Årsagen til forstyrrelserne er blandt andet en global mangel på mikrochips, der har plaget elektronikbranchen hele året.

Derudover har der flere steder i verdens forsyningskæder været forsinkelser.

Blandt andet kæmper containerrederierne verden over med flaskehalse og langt højere fragtpriser end normalt.

Hos Elgiganten fortæller direktør Peder Stedal, at det er en stor udfordring at få leveret alle de ønskede varer hjem.

- Udfordringen med vareleverancer har stået på siden juletid sidste år som en udløber af pandemien, og det er accelereret gennem 2021.

- Vi har generelt set masser af varer på hylderne, men vi ser enkelte produkter, der fra tid til anden er forsinkede eller udsolgt.

- Hvis man har et ønske om en helt specifik model, så er det bedste råd at være ude i god tid år - og man skal måske være mere fleksibel i sine ønsker.

- For eksempel at vælge en sort telefon i stedet for en grå, fordi der kan være udsolgt i en specifik farve, siger Peder Stedal.