Se billedserie Gennem det seneste halve år har erhvervsskolen ZBC været med til at udvikle og afprøve nye undervisningsforløb, der skal gøre erhvervsuddannelserne mere attraktive. Og der er positiv respons fra eleverne selv. Foto: ZBC

Projekt skal give stolthed på erhvervsuddannelser

Erhverv - 05. marts 2020 kl. 11:47 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Af Fleur Sativa Stadig oftere er det støv fra studenterhuen end fra arbejdstøjet, der børstes af. Selv om mange unge overvejer en erhvervsuddannelse, ender de nemlig alligevel i gymnasiet.

Men politikernes mål om at 25 procent af en årgang skal søge en erhvervsuddannelse i det indeværende kalenderår, vil et landsdækkende projekt hjælpe med til at realisere.

Byggeri- og industriuddannelserne på ZBC i blandt andet Slagelse er med i projektet, der skal få flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse og samtidig øge den faglige stolthed hos erhvervsuddannelserne.

Gennem det seneste halve år har erhvervsskolen ZBC derfor været med til at udvikle og afprøve nye undervisningsforløb. Også erhvervsuddannelserne i Ringsted og Roskilde er med.

Innovativ undervisning - På ZBC har vi allerede meget fokus på, hvordan vi indretter de bedste uddannelsesmiljøer, og vi har de seneste år investeret i nye maskiner og teknologi samt bygninger med gode studiemiljøer. Med det her projekt sætter vi endnu mere fokus på innovativ undervisning, forklarer uddannelseschef Michael Bang Dyrehave fra ZBC.

Det er den midtjyske professionshøjskole, VIA University College, der står i spidsen for projektet »Faglig stolthed og aktive elever i erhvervsuddannelserne«.

Projektet realiseres i tæt samarbejde med organisationen Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier (DEG) samt de involverede erhvervsskoler - og med 2,6 millioner kroner i støtte fra Nordea-fonden.

Således har ZBC været med som såkaldt »modelskole« siden projektets start i 2019. Modelskolerne er erhvervsskoler, som allerede er langt fremme i arbejdet med at skabe et attraktivt uddannelsesmiljø.

Inspiration for andre - Som modelskole har vi sammen med VIA og DEG været med til at udvikle og afprøve nye og mere fængende undervisningsforløb hen over det seneste halve år. Noget af undervisningen er også blevet optaget på video og lagt på internettet som inspiration for øvrige erhvervsskoler, fortæller uddannelseschefen, Michael Bang Dyrehave.

Og der er brug for inspiration. Mens politikerne ønsker flere erhvervsuddannede, er gymnasierne nemlig stadig de suverænt mest populære blandt unge.

De seneste tre år har der dog været en positiv udvikling at spore, idet 20,1 procent af de unge, der forlod grundskolen i 2018 søgte ind på en erhvervsuddannelse. I 2016 var det tal kun 18,4 procent.

Men potentialet er større, viser en undersøgelse fra Danmarks Evalueringsinstitut, EVA.

I 2018 gik 45 procent af de unge videre på en ungdomsuddannelse efter 9. klasse - 39 procent af disse søgte ind i gymnasiet, mens kun 6 procent søgte ind på en erhvervsuddannelse.

Af dem, der vælger gymnasiet, var det 24 procent, der også havde overvejet en erhvervsuddannelse, viser undersøgelsen.

Positiv respons Uddannelseschefen fra ZBC, Michael Bang Dyrehave, glæder sig derfor over at være med til at skabe ny viden om, hvordan undervisningen på erhvervsskolerne kan forbedres for fremover at være så inspirerende for eleverne og så samfundsrelevant som muligt.

Og der er da også positiv respons fra eleverne selv.

- En survey blandt erhvervsskoleelever på de fem modelskoler viser, at langt hovedparten roser de nye undervisningsforløb for at give erhvervsskoleleverne mulighed for at være aktive, fordybe sig fagligt, blive udfordrede og være med til at udvikle deres fag, fortæller lektor og projektleder Jeppe Egendal fra VIA University College.

Han tilføjer, at de nye læreprocesser giver eleverne gode muligheder for at bruge IT, innovere, producere og skabe, og at der i projektet løbende bliver interviewet elever for at sikre, at den nye undervisning virker, som den skal.

Der er et behov Jeppe Egendal har selv tidligere undervist erhvervsskoleelever og vurderer, at mere attraktive undervisningsmetoder vil styrke elevernes motivation, faglige stolthed og gennemførelse.

Lektoren og projektlederen mener samtidig, at tiltaget kan forbedre erhvervsskolernes image og tiltrække flere unge til erhvervsuddannelserne.

Og dét er relevant, da der ifølge flere undersøgelser vil mangle 70.000 faglærte i Danmark i 2025.

Direktør Lars Kunov fra Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier (DEG) understreger derfor, at projektet »Faglig stolthed og aktive elever i erhvervsuddannelserne« er »toprelevant« for både erhvervsskoleeleverne, -lærerne og de danske virksomheder.

Samtidig understøtter det de politiske ambitioner om, at flere skal tage en erhvervsuddannelse, mener han.

- Det er vigtigt, at eleverne på erhvervsuddannelserne kommer til at opleve faglig stolthed og bliver gode til at fordybe sig. Og det er vigtigt, at vi får uddannet flere faglærte til fremtidens arbejdsmarked. Derfor er det her et projekt, der er behov for, slår Lars Kunov fast.