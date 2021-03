Prognose: 2021 kan ende med højeste vækst i økonomien i 50 år

Sådan lyder en prognose fra Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling, OECD, der tæller de 37 mest udviklede lande i verden.

Der er udsigt til et stort comeback til verdensøkonomien i 2021, hvor væksten kan ende på 5,6 procent.

Hvis prognosen holder stik, vil der være tale om den højeste vækst siden 1973, hvor verdensøkonomien voksede 6,5 procent.

Den markante vækst skal ses i lyset af, at verdensøkonomien i 2020 skrumpede med 3,4 procent på grund af coronaudbruddet og nedlukningerne verden over.

Dermed er der bedre udgangspunkt for en høj vækst, da verdensøkonomien er på et lavere plateau, end den ellers ville have været, hvis ikke verden var blevet ramt af coronaudbruddet.

OECD forventer, at der vil komme gang i økonomien, fordi der kommer mere styr på smitten, i takt med at vaccinationerne bliver udrullet.

Samtidig bliver der fra regeringer verden over skudt enorme beløb i hjælpepakker, der skal genoprette økonomien.

Prognosen for 2021 er mere positiv end i december, hvor OECD havde stillet en vækst på 4,2 procent i udsigt.

Hos erhvervsorganisationen Dansk Erhverv vurderer cheføkonom Tore Stramer, at prognosen er realistisk.

Han forventer, at 2021 bliver året, hvor verden rent økonomisk kan lægge krisen bag sig.

- Det er ærligt talt en meget positiv udvikling, som de færreste nok havde turde håbe på for bare få måneder siden.

- Det er rigtig godt nyt for de danske eksportvirksomheder og dermed også dansk økonomi, siger han i en kommentar.

For 2022 venter OECD, at der vil være en vækst på 4,0 procent. Det er 0,3 procentpoint højere end den seneste prognose i december.