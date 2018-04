Professorer: Overhængende fare for storkonflikt

Forligsmanden har opgivet at lave et fælles forslag for stat, regioner og kommuner. Sådan lyder vurderingen fra professor Henning Jørgensen, der er arbejdsmarkedsforsker ved Aalborg Universitet.

- Jeg kan kun tolke det i retning af, at der ikke er nogen parter, der vil give forligsmanden mulighed for at strikke et løsningsforslag sammen for både stat, regioner og kommuner.