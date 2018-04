Professor venter afsluttende overenskomstopgør i weekenden

Det har nemlig ellers været meldt ud, at tirsdag klokken 23.59 var sidste chance for en aftale.

- Så var sidste chance altså ikke sidste chance, konstaterer Henning Jørgensen.

14 dages udsættelse af konflikten er dog ikke ensbetydende med 14 dages møder ud og ind af Forligsinstitutionen, sådan som forhandlingerne har udspillet sig indtil nu.

- Jeg tror, at der kommer til at ske det, at de mødes igen fredag. Og så har hun sagt, at de skal have tandbørste og sovepose med. Det vil sige, at det er er maratonforhandlinger, siger Henning Jørgensen.