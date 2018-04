Professor: Lørdag bliver nøgledag for at undgå konflikt

Nu ser parterne frem mod lørdag, hvor det statslige områdes topforhandlere, innovationsminister Sophie Løhde (V) og HKKF-formand Flemming Vinther, er indkaldt til en ny runde.

Det fortæller Flemming Ibsen, professor emeritus ved Center for Arbejdsmarkedsforskning på Aalborg Universitet.

- Jeg tror ikke, at der sker noget i nogen af forhandlingerne, før lønrammen ligger der. Og det er staten, der skal lave gennembruddet - så kan de andre ting falde på plads, siger Flemming Ibsen.

Med "de andre ting" henviser han især til de uenigheder, der er om lærernes arbejdstidsaftale samt om retten til betalt spisepause for de offentligt ansatte.

- Det med arbejdstiden og frokostpausen skal der også betales for, så på en eller anden måde skal lønnen være rammen, der også rummer de andre ting, siger Flemming Ibsen.

De kommunalt ansattes topforhandler, Anders Bondo Christensen fra Danmarks Lærerforening, ønsker sig også et gennembrud på statens område inden de næste kommunale forhandlinger søndag.

- Jeg er overbevist om, at hvis der skal ske noget positivt på søndag, så skal der ske noget positivt på nogle af de andre forhandlinger, siger Anders Bondo Christensen ifølge Folkeskolen.dk.

Heller ikke hos kommunernes topforhandler, Michael Ziegler, var der optimisme at spore, da parterne gik hver til sit.

- Man skal have luppen frem for at se bevægelsen, og der er stadig uenighed omkring løn, lærernes arbejdstid og spisepausen, sagde Michael Ziegler ifølge DR.

Parterne har travlt, fortæller professor Flemming Ibsen.

- Tirsdag er sat som deadline for et mæglingsforslag. Man kan godt forestille sig, at de forhandler til det allersidste, og forligskvinden kan udsætte konflikten to uger endnu. Men det er ikke sandsynligt, for hun vil opretholde presset, siger Flemming Ibsen.

Kommer der ingen aftale eller udskydelse, udbryder der strejke 22. april og lockout 28. april.