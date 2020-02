I videoen fremføres det, at intet stammer fra Skandinavien, men i stedet er hentet fra udlandet. Videoen punkterer forestillingen om en lang række ting, man ellers kunne forbinde med Danmark, Norge og Sverige. (Arkivfoto).

Professor: Intelligent SAS-reklame berører følsomt emne

Det er nemt at få vendt budskaber imod sig, ligesom SAS har oplevet, vurderer professor i kommunikation.

Selv om SAS er kommet i modvind med ny reklamevideo, er det faktisk en "meget intelligent" video.

For SAS har formået at pakke en "hyldest af Skandinavien" ind i videoen på en måde, der fungerer rigtig godt, mener Lars Thøger Christensen, som er professor i kommunikation ved Copenhagen Business School (CBS).

SAS kunne dog nok godt have forudset noget af kritikken, videoen har mødt, lyder det.

- Det er klart, at den del, der handler om, at vi byder velkommen til mere af det fremmede, vil tiltrække kritik af forskellig art i den tid, vi lever i nu, siger Lars Thøger Christensen.

Det er ifølge professoren nemt for virksomheder at få vendt budskaber i reklamer imod sig. Det skyldes blandt andet sociale medier.

- Det er indlysende, at stort set alt, der bliver sagt, skrevet og vist, kan bruges imod afsenderen.

- Med de medier vi har i dag, er der ingen grænser for, hvad der kan vendes på hovedet. Og så er det et meget, meget sensitivt emne, de arbejder med, siger Lars Thøger Christensen.

SAS tror, at reklamevideoen er blevet udsat for et koordineret angreb på sociale medier, hvor videoen er blevet mødt med vrede kommentarer.

SAS har efterfølgende fjernet videoen fra nettet.

I videoen fremføres det, at intet stammer fra Skandinavien, men i stedet er hentet fra udlandet.

Videoen punkterer forestillingen om en lang række ting, man ellers kunne forbinde med Danmark, Norge og Sverige.

Det gælder blandt andet, at demokratiet er fra Grækenland, rugbrød er tyrkisk, vindmøller er fra Persien, cykeltraditionen er lånt fra Tyskland, og lakrids er fra Kina.

SAS-videoen viser, at man bliver inspireret af at rejse ud i verden, og at man tager det med hjem, som man godt kan lide.

SAS har efterfølgende understreget, at selskabet ikke fortryder indholdet i videoen.

Hvis SAS ville have været på den sikre side, kunne selskabet dog have udeladt visse elementer i videoen, mener Lars Thøger Christensen.

- Det er en flot historie. Men selvfølgelig er der et politisk budskab. Og det er der, det bliver problematisk, siger han.

Videoen nåede på Facebook at blive set flere end 550.000 gange, inden den blev fjernet.

Selv om den er fjernet fra nettet, er den stadig tilgængelig, da flere YouTube-brugere har delt den.