Professor: Flere dagligvarebutikker på landet kan blive succes

Et løfte om at etablere købmandsbutikker i byer med mindst 600 indbyggere, hvor man ikke i forvejen har en dagligvarebutik, har gang på jord.

Løftet kommer fra koncernen Dagrofa, der står bag kæderne Meny, Spar, Min Købmand og Let-Køb.

- Vi kan se historisk, at der er en del landsbyer, hvor man allerede har samlet ind til at etablere en dagligvarebutik. Så jeg tror bestemt, at det kan lade sig gøre. Jeg tror også, at det er et godt initiativ, siger Egon Noe.

Skal det blive til virkelighed, kræver det dog også noget af lokalbefolkningen.

Dagrofa præsenterer nemlig en model, hvor borgerne eksempelvis finansierer den ejendom, hvor købmandsbutikken skal være.

- Udfordringen er selvfølgelig, om man lokalt kan organisere det og samle penge ind til det og skabe opbakningen, siger Egon Noe.

Men lykkes det, er der gode chancer for, at den lokale købmand bliver populær.

- Når man har medejerskab til et koncept, så er der også meget større sandsynlighed for, at man bakker op om det, og at det dermed bliver en succes.

- Der er mange eksempler, der viser, at hvis der er et godt partnerskab mellem beboerne og en engageret købmand, så bliver det en succes, siger Egon Noe.

Ifølge Egon Noe kan de lokale butikker have stor betydning i forhold til at holde liv og skabe udvikling til de mindre danske byer.

- For det første kan det være vigtigt for dem, der ikke er så mobile. De vil faktisk få et sted, hvor de selv kan handle. Det kan være pensionister, der ikke længere har kørekort.

- Helt praktisk kan det også blive et mødested, hvor man møder de andre i byen, snakker med dem, og du kan hænge ting op på opslagstavlen.

Koncernchef i Dagrofa Tomas Pietrangeli fortæller, at man har haft stor succes med modellen, hvor lokalbefolkningen er med til at finansiere købmanden, og at koncernen driver op mod 100 butikker efter den model.

Dagrofa vil præsentere det, koncernen kalder et samfundsløfte, mandag på en landdistriktskonference i Middelfart.