Professionel pølsefest skæpper i Danish Crowns kasser

I regnskabet for første halvår for Danish Crown fremhæves tarmsalget, der ligger i selskabet Dat-Schaub, med rosende ord og løfter om fortsat vækst.

Danish Crown har længe været enorme inden for slagtning af dyr og salg af kød. Men en lille niche, hvor Danish Crown sælger naturtarme til pølseproducenter, er ved at vokse sig stor.

- Vi købte de sidste andele af Dat-Schaub for halvandet år siden, og det gav os mulighed for at fokusere mere på det.

- Der er gjort et godt salgsarbejde, markedet er stærkt, og så har vi købt op i Chile og Brasilien, fortæller administrerende direktør for Danish Crown Jais Valeur om fremgangen.

Lige nu nyder nicheforretningen godt af, at solen skinner over Europa. Det får kødelskerne til at tænde op for grillen.

- Det vejr, vi ser i Europa lige nu, er fremragende for pølsemarkedet. Der skal grilles, og det er noget, man kan se på pølsesalget.

- Men vi ser også en solid fremgang i Latinamerika og i USA, siger direktøren.

Danish Crown er lykkedes med at blive en af de to førende producenter og sælgere af pølsetarm i verden. Og det har åbnet døre over hele verden.

- Tidligere har markedet været meget præget af små aktører rundt omkring. Men vi er lykkedes med at globalisere markedet og kan tilbyde en ensartet, høj kvalitet og servicere de største kunder. Det er det, der gør forskellen, siger Jais Valeur.

Det er samtidig en ganske lukrativ forretning. Dat-Schaub omsatte for fire milliarder kroner sidste år med et driftsresultat på 424 millioner kroner.

Dermed stod datterselskabet for blot seks procent af Danish Crowns omsætning, men hele 22 procent af driftsresultatet.

Den store overskudsgrad er delvist udløst af, at tarme er ganske billige, og nogle steder bliver set som en overskudsvare. Og en vare, som Danish Crown selv har fra sine slagterier.

- Cirka 20 procent af tarmene leverer vi selv, men resten er vi ude at hente i verden. Vi har produktion i USA, Chile, Colombia, Portugal og Kina.

- Så det er en global virksomhed, vi har her - i en meget interessant niche, der vokser, afslutter direktøren.