Se billedserie Indehaver af Bårse-virksomheden Via Cph Troels Michelsen samler selv møbler på fabrikken og er i gang med at gøre købsoplevelsen mere kundevenlig.

Producent vil give kunder adgang til selv at designe møbler

Erhverv - 07. april 2018 kl. 08:30 Af Thøger Raun Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Se, hvis man så trykker her, får bordet tillægsplader i røget eg. Det bliver bare mere unikt på den måde.

Troels Michelsen, der er indehaver af den lokale møbelproducent Via Cph i Bårse, viser sin nye 3D-konfigurator frem. Der er ikke tale om en stor cnc-maskine, som skal udstanse bordplader og -ben, men i stedet et stykke software, som har kostet op mod 180.000 kroner at udvikle.

Tanken bag er, at en potentiel kunde skal kunne gå ind og sidde i fred og ro og vælge former og farver på sit møbel, sende en bestilling på præcis det bord eller den reol, som passer til resten af stuen. En oplevelse, der på sin vis er ret enestående, mener Troels Michelsen.

- Gennem konfiguratoren kan man bygge præcis det, man føler for. Med den har vores møbler fået 30.000 forskellige kombinationer, som med ét er blevet meget mere tilgængelige for kunden, siger han.

Programmet er dog stadig ikke helt færdigt.

Indtil videre kræver et køb, at man sender virksomheden en mail med de specifikationer, man ønsker, møblet skal have. Og det er ikke godt nok, mener Troels Michelsen, der har spottet et større marked.

- Vi får to til tre mails om ugen fra alle egne af verden. Folk, som selv har fundet vores hjemmeside, og er meget ivrige efter at købe vores produkter. Og jeg tror, vi går glip af en stor mængde kunder, som ønsker en lettere købsoplevelse, siger han og tilføjer:

- For det er kun de mest overbeviste kunder, som selv henvender sig. Og vi skulle gerne have fat i dem, som er lidt mindre overbeviste. Det gør vi ved at gøre købet til en nem og behagelig oplevelse, siger han.

