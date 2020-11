Den nye kultur- og bevægelsespark i Høng er både med til at skabe liv, øget sundhed og øget tiltrækningskraft for nye tilflytere, mener borgmester Martin Damm, der her er klatret op i legetårnet.

Private investeringer for fem mia. kr. i 2020

Martin Damm (V), der har været borgmester i Kalundborg Kommune siden 2010, er stolt over sin kommune og dens aktuelle fremgang. Borgmesteren siger, at det er svært ikke at støde på mange klare tegn på vækst, når man tager en tur rundt i kommunen. Så vi aftalte at gennemføre en vækst-tour, hvor borgmesteren havde selskab af en journalist og en fotograf på køreturen.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her