Prisnedslagene på boligmarkedet er det laveste i 14 år

Boligmarkedet er buldret derudad den seneste tid, og med et lavt udbud af boliger til salg er det i den grad svært at være køber. Det betyder også, at der ikke gives lige så store prisnedslag som normalt.

I fjerde kvartal 2020 var nedslaget i prisen ved huskøb i gennemsnit på 4,5 procent fra den første udbudspris, viser tal fra Finans Danmark. Et år tidligere blev der givet et nedslag i prisen på 6,4 procent.

Nedslaget er ifølge økonom Anders Christian Overvad, Arbejdernes Landsbank, det laveste i 14 år. Han peger på, at selv om vi står i sælgers marked lige nu, så fjerner det ikke nedslagene.

- Vi ved, at nedslag er en fast bestanddel af boligmarkedet, for der forhandles altid om en boligs pris. Men det betyder bestemt ikke, at nedslag er en del af alle handler. Der er mange i øjeblikket, hvor der ikke gives nedslag, siger han.

Nedslagene i fjerde kvartal er ifølge økonomen historisk set i den lave ende. I 2005 var nedslagene nede på 1 procent, mens de under finanskrisen, hvor det var svært at sælge boligen, var oppe på 16 procent.

Endnu mindre var prisnedslagene på lejlighederne. Her blev der i snit skåret 3,1 procent af den første udbudspris i slutningen af 2020. Et år tidligere blev der skåret 5 procent af prisen.

De mindste prisnedslag bliver givet i Region Hovedstaden. For husene var det i fjerde kvartal på 3 procent, mens det for lejlighederne var på 2,8 procent. I den anden ende blev der i Nordjylland givet prisnedslag på 6,9 procent for huse og 5 procent for lejlighederne i fjerde kvartal 2020.

Anders Christian Overvad fra Arbejdernes Landsbank forventer, at der den kommende tid fortsat vil være lave prisnedslag. Det skyldes, det vil tage tid, før boligudbuddet tipper magtbalancen på markedet.

- Vi forventer stigende boligudbud den kommende tid, og det vil give mere luft til et presset marked, hvor køberne vil få større forhandlingsmuligheder. Så det er ikke vores forventning, at nedslagene vil blive på lige så lave niveauer som nu, lyder det.

Nationalbanken offentliggjorde onsdag en prognose, hvor der blev spået yderligere prisstigninger på boligmarkedet i 2021. De ventes dog at blive mere afdæmpede den kommende tid.

Der findes flere forskellige statistikker for udviklingen på boligmarkedet. De opgøres forskelligt og giver derfor ikke helt det samme billede. En analyse har dog vist, at den kvartalsvise udvikling typisk er ret ens.