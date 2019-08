Priserne på lejligheder står stille for første gang i syv år

Priserne på lejligheder har det seneste år ligget fladt, da kvadratmeterprisen på landsplan i gennemsnit lød på 27.700 kroner i juli, hvilket er det samme som for et år siden.

Det er første gang i syv år, at priserne set over et år ikke er steget. Det viser en opgørelse fra Boligsiden, der samler tal for boligsalg fra landets ejendomsmæglere.

Det vil sige, at en lejlighed på 100 kvadratmeter i gennemsnit går for 2,77 millioner kroner, hvilket dog dækker over store regionale forskelle.

For et år siden lå de årlige prisstigninger på mellem otte og ti procent, men siden sidste sommer er udviklingen ændret.

Det skyldes primært en opbremsning i København og Aarhus, der har omkring halvdelen af alle lejligheder i Danmark.

- Det er en interessant udvikling. Vi har i flere år haft virkelig høje prisstigninger på lejligheder, siger, Birgit Daetz, der er boligøkonom hos Boligsiden.

- Fra det offentliges side har der været bekymring for de store stigninger, og derfor har man strammet reglerne på flere områder.

- Det betyder - sammenholdt med de stigende priser - at der er færre, som har råd til at købe lejligheder, og det har betydet, at prisernes himmelflugt er stoppet, siger hun.

Reglerne for boliglån blev strammet fra starten af 2018.

Ændringen betyder, at husstande med høj gæld ikke kan få realkreditlån med kort løbetid og afdragsfrihed.

Desuden blev det i 2015 et krav, at man selv skal lægge fem procent af købesummen ved et boligkøb.

Priserne i København og Aarhus er over det seneste år faldet med henholdsvis to og én procent.

Til gengæld er priserne steget i byer som Vejle, Odense og kommunerne rundt om København.

- De høje priser betyder, at flere nu vender blikket lidt uden for de store byer, fordi de boliginteresserede kan se, at de kan få mere for pengene, siger Birgit Daetz.

Mens priserne det seneste år har stået stille for lejligheder, er villaer og rækkehuse steget med to procent.

Kvadratmeterprisen er i gennemsnit på 14.319 kroner, hvilket dog dækker over store regionale forskelle.