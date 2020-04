Lav efterspørgsel hamrer olieprisen i rekordlavt niveau

Det er mandag aften blevet historisk billigt at købe sig retten til en tønde olie.

Prisen for en tønde amerikansk råolie til levering i maj er faldet under en dollar. Det er det laveste niveau, siden man begyndte at kunne lave den slags handler i 1983.

Det skriver flere nyhedsbureauer, herunder Reuters.

Prisen er faktisk også røget i minus, så det er begyndt at koste investorer at skille sig af med papirerne på olien.

Det vil sige, at prisen på en tønde amerikansk råolie alene mandag er faldet mere end 100 procent.

Det store prisfald skyldes en generelt lav efterspørgsel på råolie rundt om i verden, som på grund af coronasituationen ikke forbruger det samme som før.

Faldet skyldes også, at der på grund af den lave efterspørgsel ikke er mange olieselskaber, som har brug for at fylde deres lagre op. Det skaber et problem i forhold til at skille sig af med den olie, som nogle investorer har papirer på.

- Det går stærkt. Nu er olieprisen negativ. Det lyder mærkeligt, men skyldes, at der lige nu er alt for meget olie. Og det koster altså at opbevare den, skriver Søren V. Kristensen, cheføkonom i Sydbank, på Twitter.

Også herhjemme kan forbrugerne blive påvirket af den rekordlave oliepris.

De seneste ugers uro på grund af den globale coronakrise har allerede sendt prisen på benzin ned. Og det er kommet bilejerne i Danmark til gavn.

- Når vi de seneste uger har skullet tanke bilen, så har vi kunnet se, at benzinpriserne er ret lave, siger Allan Sørensen, cheføkonom i Dansk Industri.

- Man kan sige, at det er en lille trøst, for mange af os kører ikke så langt for tiden. Så det er svært for alvor at glæde sig over den gevinst.

- Men man kan glæde sig over, at når vi tanker benzin, at så er benzinen også blevet noget billigere.

Hvis olieprisen igen begynder at stige for alvor, kan det skyldes, at der ikke bliver produceret lige så meget ny olie til markedet. Den beslutning blev for nylig taget af Organisationen for Olieeksporterende Lande (Opec) og Rusland.

Målet var at skære ti procent af den internationale produktion af olie. Det vil alt andet lige skabe en større efterspørgsel efter den olie, der befinder sig i markedet.

Desuden bemærker cheføkonomen fra Dansk Industri, at mens maj-priserne for en tønde amerikansk råolie er hamret godt i bund, så er der ikke sket det store med juni-priserne.

- Derfor er det her måske mere et kortvarigt fænomen. Men det er stadig dybt bemærkelsesværdigt, siger Allan Sørensen.