Pressede teleselskaber vil tjene penge på viden om kunder

Priskrig på mobilmarkedet og færre kunder til tv-pakker sætter de store teleselskaber under så hårdt pres, at de kaster sig over nye forretningsområder. Det skriver Jyllands-Postens erhvervsmedie Finans.

De tre telegiganter TDC, Telenor og Telia udforsker mulighederne for at tjene penge på deres viden om kundernes bevægelsesmønstre og adfærd ved at sælge det til andre virksomheder.