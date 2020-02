Prebens idéer og maskiner er mange millioner værd

Se billedserie Preben Rasmussen har været med til at udvikle og tegne maskinen til over 30 millioner kroner, som skal hjælpe en dansk medicinalvirksomhed med at producere slangesæt til insulinpumper. Når maskinen kommer op at køre optimalt, vil den kunne producere 70 sæt i minuttet. Den skulle meget gerne stå klar til brug ude hos kunden til sommer.

Erhverv - 16. februar 2020 kl. 06:39 Af Ida Steenfeldt Andersen Foto: Anders Ole Olsen 20-30 millioner danske kroner. Så meget koster de maskiner, Preben Rasmussen er med til at tegne Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Han arbejder som maskiningeniør på Syntegon Technology A/S, tidligere kendt som Møller & Devicon og Bosch, i Sandved. Her har han haft sin daglige gang i over 20 år.

- Jeg får lov til at tænke kreativt og udvikle på maskiner, som bliver brugt af nogle af verdens største firmaer, siger han om sit arbejde.

Der følger ikke nogen manual med, når Preben Rasmussen får til opgave at udvikle en ny maskine. Han kan selvfølgelig trække på sin erfaring fra tidligere opgaver, men som udgangspunkt starter han med et blankt stykke papir.

- Det er ligesom at lege med Lego - bare uden en manual. Hvis man gerne vil bygge en flyvemaskine, hvor vingerne kan klappes ind, så må man finde de klodser, der skal bruges og få dem samlet på den rigtige måde, forklarer han.

Hjernen bag maskinerne

Det er ikke maskiner til hvilken som helst branche, Preben Rasmussen er med til at udvikle. Ordrene på hans bord kommer fra medicinalindustrien.

Det betyder, at medicinalfirmaer som Novo Nordisk, Aventis og Eli Lilly ringer til Syntegon Technology's salgsafdeling, når de har brug for en ny maskine for at kunne levere insulin og andet medicin.

- Vi sørger for, at medicinalindustrien kan levere livsvigtig medicin til patienter i alle verdens lande, så vores ekspertise og kompetencer er meget værdifulde, siger Preben Rasmussen.

Når for eksempel Novo Nordisk ringer for at bestille en maskine, som kan producere slangesæt til insulinpumper, så er det Preben Rasmussens opgave at komme med idéer til en maskine, der kan opfylde Novo Nordisks behov.

- Jeg forsøger at tænke så effektivt og billigt som muligt på samme tid, siger han.

Skrappe krav

Kunden kommer både med krav til, hvilken funktion, maskinen skal have, hvor hurtigt maskinen skal arbejde, hvor mange kontroller, der skal være i processen, og hvor stor den helt praktisk må være.

Alle de faktorer tager Preben Rasmussen højde for, når han begynder at tænke og tegne en ny maskine.

- Jeg genbruger ofte de idéer, vi har brugt på andre maskiner og tilpasser dem den enkelte maskine, men ingen opgaver er ens, siger han.

Udover at tegne, samle og afprøve maskinen går der også meget arbejdstid med at dokumentere, hvilke dimser og dutter maskinen er bygget af.

- Fordi vi producerer maskiner til medicinalindustrien, så skal vi kunne fortælle og dokumentere, hvor mange dele hver maskine består af, og hvor de skal sidde. Det tager rigtig lang tid, forklarer han.

Omkring halvdelen af den tid, det tager at samle en maskine, bliver brugt på at dokumentere hver en lille møtrik og dens funktion.

Opgaven er dog allerede ude af Preben Rasmussens hænder, når tegningerne af en ny maskine er færdige, og kunden har godkendt dem. Herfra er det montører, elektrikere, smede og selvfølgelig dokumentationsafdelingen, der tager over, samler og leverer maskinen til kunden.

Stor konkurrence

Det er ikke alle og enhver, der får lov til at komme på rundtur på Syntegon i Sandved. Meget af arbejdet med maskinerne gemmer nemlig på forretningshemmeligheder for både Syntegon selv, men også for kunderne.

Konkurrencen, om at være først og mest effektiv i medicinalindustrien, er stor. Det mærker Preben Ramussen og hans kolleger i høj grad.

- Vores kunder skal bruge de maskiner, vi producerer, for at kunne følge med, og det sætter os under et kæmpe tidspres, fordi vi skal levere på rekordtid, siger han.

Det tager i gennemsnit mellem otte måneder og to år fra en maskine er på tegnebrættet første gang, og til den bliver brugt i produktionen ude hos kunden.

Priserne kan ligge på alt mellem 10 og op over 50 millioner danske kroner.

Savner flere kolleger

Den store efterspørgsel betyder, at Preben Rasmussen savner flere kompetente kolleger.

Lige nu kan Syntegon nemlig blive nødt til at sige nej til opgaver, fordi der ikke er hænder nok til at udføre arbejdet.

- Vi mangler friske kræfter indenfor alle fag, som kan være med til at skabe og udvikle, siger han.

Selv om de fleste lærlinge på stedet bliver tilbudt et job hos Syntegon, er der langt fra nok hænder til at føre arbejdet videre.

- Når vi har en person til jobsamtale hos os, starter vi altid med at spørge, om personen har rodet med en knallert før. Det er nemlig en god start, siger han.

På Syntegon betyder erfaring og kunnen mere end et eksamensbevis.

- Det, der betyder noget, er, hvad du kan, og ikke nødvendigvis hvad du er uddannet som, siger Preben Rasmussen.