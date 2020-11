Potentiel coronavaccine viser lovende resultater

En potentiel covid-19-vaccine fra Pfizer har ifølge den første analyse af fase 3-studie vist sig at have en effekt i mere end ni ud af ti tilfælde. Det vil sige, at den forhindrede mere end 90 procent af smittetilfældene i Pfizers forsøg.

Det oplyser Pfizer i en pressemeddelelse.

Samtidig kan Pfizer berette, at der foreløbig ikke er konstateret nogen problemer med bi- eller skadevirkninger.

Vaccinekandidaten er udviklet sammen med tyske Biontech. Begge har store forventningerne til resultaterne af fase 3-studiet.

Hvis det forløber succesfuldt, agter Pfizer at søge om en nødgodkendelse i USA på den baggrund.

Det forventes ifølge Pfizer at ske i tredje uge i november.

Fase 3-studiet begyndte i juli og er oppe på over 43.000 deltagere. Af dem har næsten 39.000 per 8. november modtaget vaccinens anden dosis.

I første omgang måler studiet, hvor stor en andel af deltagerne der har fået covid-19, syv dage efter de har modtaget anden dosis af vaccinen.

Covid-19 er sygdommen, som man kan få, når bliver smittet med coronavirus.

Herefter sammenligner man gruppen, der har fået vaccinen, med en gruppe, der har fået placebo. Her har gruppen, der har fået vaccinen, 90 procent færre tilfælde af covid-19 syv dage efter anden dosis.

Vaccinen består af to doser, og vaccinen er ifølge Pfizer effektiv, 28 dage efter at man har fået den første dosis.

I sin meddelelse mandag skriver Pfizer, at den forventer at producere 50 millioner doser i 2020 og 1,3 milliarder doser i 2021.